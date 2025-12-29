Acesse sua conta
Léo Santana anuncia pausa na carreira em 2026 e explica decisão

Cantor pretende reduzir agenda após o Carnaval para acompanhar o nascimento do segundo filho

  Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:00

Léo Santana anuncia pausa na carreira em 2026 para acompanhar o nascimento do segundo filho.
Léo Santana anuncia pausa na carreira em 2026  Crédito: Reprodução/Instagram

Léo Santana anunciou que fará uma pausa na carreira em 2026 após o período de Carnaval e férias. A revelação foi feita no último sábado (27) durante uma coletiva de imprensa realizada na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, pouco antes de sua apresentação no primeiro dia do Festival Virada Salvador 2026.

A decisão, segundo o próprio artista, está diretamente ligada à chegada do segundo filho. Léo explicou que pediu à equipe para bloquear a agenda nesse período com o objetivo de acompanhar de perto o nascimento de Lorenzo, previsto para o fim de maio ou início de junho, e dedicar mais tempo à família.

"(O nascimento) tá pra acontecer no finalzinho de maio pra início de junho. É o período que a gente volta a trabalhar pós-férias, então é isso. Vou acompanhar minha a esposa onde puder e der. Graças a Deus, hoje a gente tem essa estrutura, essa rede de apoio, de poder flexibilizar a agenda e priorizar de fato o que tem que se priorizado", afirmou o cantor.

Casado com Lore Improta, Léo Santana já é pai de Liz Improta Santana, de 4 anos. O casal confirmou a chegada do segundo filho em um chá revelação realizado no dia 24 de novembro, durante o show que celebrou os 20 anos de carreira do artista, em Salvador.

Mesmo com a pausa anunciada, o cantor seguirá cumprindo os compromissos previstos até o Carnaval, mantendo a agenda intensa antes de desacelerar para viver o novo momento familiar.

