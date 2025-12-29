Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Virgem passa por uma limpeza profunda em 2026; veja a previsão do ano no amor, saúde, carreira e dinheiro

Um ano de encerramentos silenciosos, amadurecimento emocional e escolhas que libertam você de pesos antigos para abrir espaço a um novo ciclo pessoal

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 18:00

Virgem em 2026
Virgem em 2026 Crédito: Imagem gerada por IA

2026 é um ano de bastidores para Virgem, mas isso não significa estagnação. Pelo contrário. Este é o período em que você reorganiza a própria vida por dentro, resolve pendências antigas e se prepara para uma mudança muito maior que começa a ganhar forma em 2027. Ao longo do ano, o excesso de responsabilidade vai sendo deixado para trás, assim como a necessidade de controlar tudo ou agradar a todos.

Há uma sensação crescente de libertação emocional. Você percebe que não precisa mais carregar culpas, expectativas alheias ou padrões que já não fazem sentido. Quanto mais você solta, mais espaço cria para os seus próprios desejos. No fim de 2026, Virgem se sente mais leve, confiante e alinhada com quem realmente é. Veja a previsão completa do site "Your Tango".

Leia mais

Imagem - A primeira Lua Cheia de 2026 chega e muda a energia de todos os signos nesta semana

A primeira Lua Cheia de 2026 chega e muda a energia de todos os signos nesta semana

Imagem - A vida começa a ficar mais leve para 3 signos depois desta semana (de 29 de dezembro a 4 de janeiro)

A vida começa a ficar mais leve para 3 signos depois desta semana (de 29 de dezembro a 4 de janeiro)

Imagem - A vida começa a ficar muito mais leve para 3 signos depois desta segunda-feira (29 de dezembro)

A vida começa a ficar muito mais leve para 3 signos depois desta segunda-feira (29 de dezembro)

Melhores meses para Virgem em 2026

Alguns períodos do ano trazem mais fluidez, clareza e apoio para suas decisões.

Março: Um mês de virada pessoal. Você sente que não dá mais para continuar do mesmo jeito e toma decisões importantes sobre quem quer ser daqui para frente.

Julho: O amor-próprio ganha destaque. Você se sente mais valorizada, confiante e em sintonia com seus desejos. Ótimo período para cuidar de si e fortalecer relações afetivas.

Setembro: Um novo ciclo pessoal começa. É como um renascimento emocional, com mais clareza sobre seus caminhos e prioridades.

Famosos do signo de Virgem

Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram
Susana Vieira (23 de agosto) por Reprodução
Giovanna Ewbank (14 de setembro) por Reprodução / Redes Sociais
Alessandra Negrini (29 de agosto) por Reprodução/Multishow
Glória Pires (23 de agosto) por Reprodução
Tony Ramos (25 de agosto) por Manoella Mello/Globo
Leandra Leal (8 de setembro) por Reprodução
Wesley Safadão (6 de setembro) por Reprodução
Gusttavo Lima (3 de setembro) por Reprodução
Luciano Hulk (3 de setembro) por Reprodução
Fátima Bernardes (17 de setembro) por Reprodução/Instagram
Carolina Dieckmmann (16 de setembro) por Reprodução/Instagram
Humberto Carrão (28 de agosto) por Reprodução
Luana Piovani (29 de agosto) por Reprodução
Zendaya (1º de setembro) por Reprodução/Instagram
Ana Carolina (9 de setembro) por Foto: divulgação
1 de 16
Beyoncé (4 de setembro) por Reprodução/Instagram

Meses mais desafiadores para Virgem em 2026

Os desafios de 2026 não surgem para bloquear seu caminho, mas para amadurecer escolhas.

Fevereiro: Questões ligadas a dinheiro compartilhado, dívidas ou intimidade pedem atenção. Encarar conversas difíceis evita problemas maiores no futuro.

Agosto: Relacionamentos passam por testes. Parcerias importantes chegam a um ponto de definição, exigindo limites mais claros e honestidade emocional.

Novembro: A carreira entra em foco. Você pode se sentir dividida entre demandas profissionais e a necessidade de recolhimento, mas esse movimento traz reconhecimento.

Características do signo de Virgem

Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
Características do signo de Virgem por Reprodução
1 de 8
Características do signo de Virgem por Reprodução

Dinheiro e prosperidade em 2026

2026 pede organização financeira e responsabilidade. Este não é um ano de ganhos imediatos, mas de construção sólida. Você aprende a lidar melhor com dívidas, investimentos e planejamento de longo prazo, criando uma base mais segura para o futuro.

Ao longo do segundo semestre, surgem oportunidades inesperadas, como valores que retornam, rendas extras ou recursos vindos de algo que você iniciou no passado. Mais do que dinheiro em si, o maior ganho é a sensação de controle e tranquilidade. Você termina o ano sabendo exatamente onde está e para onde quer ir financeiramente.

10 livros para quem é do signo de Virgem

Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação
Oito Montanhas – Paolo Cognetti: Contemplativo, preciso e emocional sem exageros - a cara do signo. por Divulgação
Morte no Nilo – Agatha Christie: Mistério lógico e elegante - Virgem ama desvendar padrões. por Divulgação
A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver – Ana Claudia Quintana Arantes: Reflexivo, direto, humano - combina com a profundidade virginiana. por Divulgação
Quarto de Despejo – Carolina Maria de Jesus: Realidade dura, observação precisa e força - Virgem respeita autenticidade. por Divulgação
O Conto da Aia – Margaret Atwood: Crítico e inteligente - estimula a mente analítica. por Divulgação
Os Dois Morrem no Final – Adam Silvera: Emotivo, mas com estrutura enxuta - exatamente o que Virgem gosta. por Divulgação
A Razão do Amor – Ali Hazelwood: Romance com ciência, lógica e método - impossível ser mais virginiano. por Divulgação
As Aventuras de Sherlock Holmes – Arthur Conan Doyle: Raciocínio puro - match total com Virgem. por Divulgação
Klara e o Sol – Kazuo Ishiguro: Sutil, controlado e cheio de camadas - perfeito para o signo. por Divulgação
1 de 10
Trono de Vidro – Sarah J. Maas: Virgem gosta de crescimento, disciplina e personagens estratégicos. por Divulgação

Trabalho e carreira em 2026

Mudanças importantes acontecem na sua trajetória profissional. O desejo por mais liberdade, autonomia e autenticidade cresce, fazendo você questionar antigos modelos de trabalho. Em 2026, Virgem se permite inovar, experimentar novas formas de atuar e usar seus talentos de maneira menos engessada.

No fim do ano, um projeto ou objetivo profissional chega a um ponto decisivo. Apesar da pressão, há reconhecimento. O esforço silencioso dos últimos tempos começa a ser visto, e você assume um lugar de autoridade com muito mais segurança e confiança.

Saúde e bem-estar em 2026

O cuidado com a saúde mental e emocional se torna prioridade. 2026 é um ano de cura interna, em que você encontra ferramentas para aliviar ansiedade, estresse e tensões acumuladas ao longo do tempo. Descanso, silêncio e práticas que ajudam a desacelerar fazem toda a diferença.

O corpo dá sinais claros quando algo precisa de atenção. Quanto mais você escuta esses sinais, melhor se sente. Priorizar o sono e respeitar seus limites transforma completamente sua energia. Quando você cuida de si, tudo flui com mais leveza.

As cores de cada signo | Virgem: bege ou tons terrosos

Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução
1 de 5
Virgem: bege ou tons terrosos por Reprodução

Amor e relacionamentos em 2026

O amor passa por uma seleção natural. Você deixa para trás relações em que se sentia responsável demais e passa a buscar conexões mais equilibradas e verdadeiras.

Para quem está em um relacionamento: O vínculo se aprofunda, desde que haja divisão justa das responsabilidades emocionais. Conversas honestas fortalecem a relação, especialmente a partir do segundo semestre. Você aprende que não precisa ser perfeita para ser amada.

Para quem está solteira: O interesse por relações superficiais diminui. Em 2026, você busca alguém que respeite seus limites e caminhe ao seu lado como igual. O período mais favorável para novos encontros é no meio do ano, em ambientes mais reservados ou por meio de conexões que começam com diálogo profundo.

No fim de 2026, Virgem entende que amar não é se sobrecarregar. É se sentir segura, vista e acolhida exatamente como é.

Tags:

Signo 2026 Virgem Signos Horóscopo Zodíaco Astrologia

Mais recentes

Imagem - Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo

Anjo da Guarda desta quarta (31 de dezembro) avisa: 4 signos receberão anuncia visita espiritual e recado poderoso do Universo
Imagem - Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade

Veja 5 frases poderosas para dizer na virada do ano e atrair abundância e prosperidade
Imagem - Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

Viih Tube e Eliezer passam por perrengues nos EUA durante viagem de Ano-Novo em família

MAIS LIDAS

Imagem - Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo
01

Bahia fecha a contratação do atacante Cristian Olivera por empréstimo

Imagem - Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe
02

Piada polêmica, pais irritados e Virgínia: saiba o motivo do término de Ana Castela e Zé Felipe

Imagem - Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)
03

Oportunidades surgem onde você menos espera e podem mudar a vida financeira de 2 signos nesta terça (30 de dezembro)

Imagem - Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)
04

Sessão da Tarde exibe um dos filmes mais aclamados da Disney nesta terça-feira (30 de dezembro)