‘Pix da sorte’: astrologia revela qual signo pode receber dinheiro inesperado nesta semana (de 10 a 16 de novembro)

Alinhamento entre Vênus e Júpiter promete uma reviravolta financeira e pode fazer um signo específico atrair ganhos, bônus e oportunidades fora de hora

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:37

Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso Crédito: iStock

Prepare-se: o universo pode estar prestes a depositar um “pix da sorte” em uma conta muito específica do zodíaco. De acordo com a astrologia, o encontro entre Vênus, planeta do dinheiro, e Júpiter, símbolo da expansão e da boa fortuna, cria nesta semana um campo energético poderoso para ganhos inesperados, oportunidades rápidas e retornos financeiros surpreendentes.

O trânsito mais favorável acontece na quinta-feira (14), quando o aspecto entre os dois planetas se intensifica. Segundo os astrólogos, o signo que mais pode se beneficiar desse impulso cósmico é Touro, o regido por Vênus, o astro da beleza, da arte e, claro, das finanças.

Taurinos devem ficar atentos a mensagens, ligações e notificações bancárias. A energia da semana ativa a casa dos ganhos e dos frutos do esforço, o que pode indicar recebimentos de valores esquecidos, bônus de trabalho, prêmios ou devoluções inesperadas.

O conselho é simples: acredite no retorno do que é seu. Tudo que foi plantado com paciência tende a render mais do que o esperado.

Embora Touro seja o mais favorecido, Leão e Capricórnio também recebem boas vibrações do céu nesta quinta. Leão pode lucrar com parcerias e novas ideias; Capricórnio, com reconhecimento profissional e resultados concretos de projetos antigos.

“Esse aspecto de Vênus e Júpiter é raro e tem uma energia de recompensa. É como se o universo devolvesse o que estava travado, mas apenas para quem tem mérito e paciência”, explica a astróloga consultada pela reportagem.

Para aproveitar o momento, os astrólogos sugerem abrir espaço para a abundância: quitar dívidas, organizar a carteira, doar algo que não usa mais e agradecer pelas conquistas. Pequenas ações simbólicas ajudam a ativar o fluxo da prosperidade.