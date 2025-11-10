‘Pix da sorte’: astrologia revela qual signo pode receber dinheiro inesperado nesta semana (de 10 a 16 de novembro)

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:37
Prepare-se: o universo pode estar prestes a depositar um “pix da sorte” em uma conta muito específica do zodíaco. De acordo com a astrologia, o encontro entre Vênus, planeta do dinheiro, e Júpiter, símbolo da expansão e da boa fortuna, cria nesta semana um campo energético poderoso para ganhos inesperados, oportunidades rápidas e retornos financeiros surpreendentes.
O trânsito mais favorável acontece na quinta-feira (14), quando o aspecto entre os dois planetas se intensifica. Segundo os astrólogos, o signo que mais pode se beneficiar desse impulso cósmico é Touro, o regido por Vênus, o astro da beleza, da arte e, claro, das finanças.
Taurinos devem ficar atentos a mensagens, ligações e notificações bancárias. A energia da semana ativa a casa dos ganhos e dos frutos do esforço, o que pode indicar recebimentos de valores esquecidos, bônus de trabalho, prêmios ou devoluções inesperadas.
O conselho é simples: acredite no retorno do que é seu. Tudo que foi plantado com paciência tende a render mais do que o esperado.
Os signos no trabalho
Embora Touro seja o mais favorecido, Leão e Capricórnio também recebem boas vibrações do céu nesta quinta. Leão pode lucrar com parcerias e novas ideias; Capricórnio, com reconhecimento profissional e resultados concretos de projetos antigos.
“Esse aspecto de Vênus e Júpiter é raro e tem uma energia de recompensa. É como se o universo devolvesse o que estava travado, mas apenas para quem tem mérito e paciência”, explica a astróloga consultada pela reportagem.
Para aproveitar o momento, os astrólogos sugerem abrir espaço para a abundância: quitar dívidas, organizar a carteira, doar algo que não usa mais e agradecer pelas conquistas. Pequenas ações simbólicas ajudam a ativar o fluxo da prosperidade.
“Ganhos inesperados acontecem quando a gente está em sintonia com o merecimento. O dinheiro pode até vir como um presente, mas é o equilíbrio interior que mantém o fluxo”, afirma o estudo astrológico da semana.