‘Pix da sorte’: astrologia revela qual signo pode receber dinheiro inesperado nesta semana (de 10 a 16 de novembro)

Alinhamento entre Vênus e Júpiter promete uma reviravolta financeira e pode fazer um signo específico atrair ganhos, bônus e oportunidades fora de hora

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 09:37

Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso
Signos podem ser levados a gastar dinheiro por impulso Crédito: iStock

Prepare-se: o universo pode estar prestes a depositar um “pix da sorte” em uma conta muito específica do zodíaco. De acordo com a astrologia, o encontro entre Vênus, planeta do dinheiro, e Júpiter, símbolo da expansão e da boa fortuna, cria nesta semana um campo energético poderoso para ganhos inesperados, oportunidades rápidas e retornos financeiros surpreendentes.

O trânsito mais favorável acontece na quinta-feira (14), quando o aspecto entre os dois planetas se intensifica. Segundo os astrólogos, o signo que mais pode se beneficiar desse impulso cósmico é Touro, o regido por Vênus, o astro da beleza, da arte e, claro, das finanças.

Taurinos devem ficar atentos a mensagens, ligações e notificações bancárias. A energia da semana ativa a casa dos ganhos e dos frutos do esforço, o que pode indicar recebimentos de valores esquecidos, bônus de trabalho, prêmios ou devoluções inesperadas.

O conselho é simples: acredite no retorno do que é seu. Tudo que foi plantado com paciência tende a render mais do que o esperado.

Os signos no trabalho

Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels
Touro - É confiável e dedicado, com um senso prático que garante estabilidade no ambiente profissional. Por isso, prefere empregos duradouros e compromissos sólidos. por FreePik / Pexels
Gêmeos - É inovador e comunicativo, brilhando em ambientes que exigem ideias novas. Precisa se esforçar para manter o foco em situações longas. por Pexels
Câncer - Traz sensibilidade ao ambiente profissional, compreendendo as necessidades dos colegas e do mercado. por FreePik / Pexels
Leão - É ambicioso e confiante, encarando o trabalho como palco para sua criatividade e liderança natural. por Reprodução
Virgem - É metódico e perfeccionista, destacando-se pela pontualidade e pela busca constante por aprimoramento. Seu compromisso com prazos e dedicação são exemplares. por FreePik / Pexels
Libra - Traz harmonia ao ambiente de trabalho com sua habilidade de mediar conflitos e tomar decisões equilibradas. Deve ter cuidado com os momentos de pausa para não se atrasar as tarefas. por FreePik / Pexels
Escorpião - É ambicioso e estrategista, dedicando-se intensamente às suas metas. Sua intuição o ajuda a identificar as melhores as chances de sucesso. por FreePik / Pexels
Sagitário - Busca aventuras e desafios que estimulem sua criatividade e curiosidade. É otimista e inspira seus colegas com sua energia contagiante. Precisa de disciplina para não abandonar projetos no meio do caminho. por FreePik / Pexels
Capricórnio - É um trabalhador incansável, movido por metas claras e a busca por reconhecimento profissional. Sua seriedade o coloca em posições de destaque. por FreePik / Pexels
Aquário - é criativo e visionário, destacando-se em trabalhos que permitem liberdade para propor ideias e explorar soluções originais. Pode resistir a situações que limitam sua autonomia. por FreePik / Pexels
Peixes - Busca significado no trabalho, priorizando ambientes acolhedores e relações harmoniosas. Prefere trabalhos que envolvam criatividade e emoção. por FreePik / Pexels
Áries - É dinâmico e destemido no trabalho, destacando-se pela coragem e pela habilidade de transformar ideias em ações. por FreePik / Pexels

Embora Touro seja o mais favorecido, Leão e Capricórnio também recebem boas vibrações do céu nesta quinta. Leão pode lucrar com parcerias e novas ideias; Capricórnio, com reconhecimento profissional e resultados concretos de projetos antigos.

“Esse aspecto de Vênus e Júpiter é raro e tem uma energia de recompensa. É como se o universo devolvesse o que estava travado, mas apenas para quem tem mérito e paciência”, explica a astróloga consultada pela reportagem.

Para aproveitar o momento, os astrólogos sugerem abrir espaço para a abundância: quitar dívidas, organizar a carteira, doar algo que não usa mais e agradecer pelas conquistas. Pequenas ações simbólicas ajudam a ativar o fluxo da prosperidade.

“Ganhos inesperados acontecem quando a gente está em sintonia com o merecimento. O dinheiro pode até vir como um presente, mas é o equilíbrio interior que mantém o fluxo”, afirma o estudo astrológico da semana.

