POLÊMICA

‘Odiei estar aqui’: blogueira detonada por criticar atendimento em Salvador volta a se pronunciar

Criadora de conteúdo Nicolly Martins disse que teve “choque cultural” e chamou o atendimento na capital baiana de “péssimo”



Heider Sacramento

Maysa Polcri

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 07:56

Blogueira esteve em Salvador para acompanhar o festival Afropunk Crédito: Reprodução

A influenciadora e jornalista Nicolly Martins voltou a causar polêmica nesta segunda (10) após publicar um novo desabafo sobre sua estadia em Salvador. Em postagem feita no aeroporto antes de embarcar de volta ao Rio de Janeiro, sua cidade natal, a blogueira escreveu: “Odiei estar aqui”, frase que reacendeu as críticas após ela reclamar do atendimento em estabelecimentos da capital baiana.

Com mais de 490 mil seguidores, Nicolly havia viralizado dias antes ao afirmar que “o atendimento na Bahia é péssimo”. Nos vídeos publicados nos stories, ela relatou estar “indignada” com a demora no serviço. “Gente, choques culturais que eu tive até agora. O primeiro que eu estou muito impressionada é o atendimento. Meu Deus, como aqui as coisas demoram. Não sei se é porque o pessoal é da praia, eles são tranquilos”, disse.

Blogueira Nicolly Martins 1 de 6

A fala foi interpretada por muitos como xenofóbica e rendeu uma enxurrada de críticas, inclusive de criadores de conteúdo baianos. O apresentador Raoni Oliveira, por exemplo, rebateu a fala com ironia. “Não venha disfarçar a sua crítica, nega, com xenofobia. O baiano tem o molho e a pimenta, mas também tem a desgraça virada no ódio quando falam mal da gente, tá bom?”, afirmou, citando um trecho da música de O Kannalha.

Publicação da blogueira Nicolly Martins nas redes sociais Crédito: Reprodução

O influenciador Ruivo Baiano também reagiu à declaração. “Dá pra criticar sem ser xenofóbica? Dá pra dizer que o atendimento do lugar é ruim sem ligar as pessoas à imagem de estereótipos de preguiçosas por conta de praia?”, questionou.

Nos vídeos, Nicolly também se queixou de situações em restaurantes e cafés. “Resumindo, acho que é o pior atendimento que eu já vi na minha vida, sabe? As pessoas não conseguem anotar o pedido. Depois que anotam, voltam e perguntam qual foi o pedido mesmo”, afirmou.

Após a repercussão negativa, a influenciadora apagou o vídeo original, mas voltou a se manifestar dizendo que foi “mal interpretada”. “Eu não acho que eu estou ofendendo os baianos nesse vídeo, mas como não foi a minha intenção ofender vocês, eu vou apagar. Continuo achando o atendimento aqui péssimo, o atendimento do Rio de Janeiro também é péssimo. Não estou falando mal dos cariocas, o atendimento é péssimo, entendeu?”, justificou.