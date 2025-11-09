POLÊMICA

Blogueira critica atendimento em Salvador e é detonada: 'Estou indignada'

Nicolly Martins se desculpou após vídeo criticando baianos

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 15:54

Blogueira está em Salvador para acompanhar o festival Afropunk Crédito: Repdorução

De passagem por Salvador, a jornalista e criadora de conteúdo Nicolly Martins usou as redes sociais para criticar o atendimento em estabelecimentos da capital baiana. "Aqui na Bahia demora para tudo. Eu estou indignada. O atendimento é péssimo", afirmou. As falas pegaram mal e ela recebeu diversas críticas, inclusive de famosos. Após a repercussão, Nicolly apagou a publicação e gravou um vídeo dizendo que não teve a intenção de ofender os baianos.

Seguidores apontaram que a blogueira foi xenofóbica ao criticar os baianos. Em tom de indignação em um vídeo publicado neste domingo (9), Nicolly Martins disse que estava impressionada com o "choque cultural". "Gente, choques culturais que eu tive até agora. O primeiro que eu estou muito impressionado é o atendimento. Meu Deus, como aqui as coisas demoram. Não sei se é porque o pessoal é da praia, eles são tranquilos", disse. Nicolly acumula mais de 490 mil seguidores em seu perfil no Instagram.

A criadora de conteúdo reclamou ainda que os atendentes não anotam os pedidos e, depois, perguntam o que os clientes pediram. "Resumindo, acho que é o pior atendimento que eu já vi na minha vida, sabe? As pessoas não conseguem anotar o pedido. Depois que eles anotam o pedido, eles voltam e perguntam qual foi o pedido mesmo", acrescentou a turista, que veio para Salvador para assistir o festival Afropunk.

Repercussão

Tão logo publicado, o vídeo repercutiu e a blogueira foi criticada por seguidores e personalidades baianas. "Para você, como uma pessoa pública, lançar um comentário desses, no mínimo teria que ter propriedade do que está falando, e você não tem", escreveu um seguidor. "Não é porque você teve uma experiência desagradável em um único estabelecimento, que todo um Estado (gigante, diga-se de passagem) vai entrar na conta. Melhore, viu? O aeroporto é logo ali", disse outro.

“Aqui na Bahia demora pra tudo, o atendimento é PÉSSIMO, acho que é o pior atendimento que eu já vi na minha vida.” pic.twitter.com/gRdXXHOfOJ — QG do POP (@QGdoPOP) November 9, 2025

O apresentador baiano e criador de conteúdo Raoni Oliveira respondeu à blogueira com um vídeo gravado na praia de São Tomé de Paripe. Ele afirma que críticas ao atendimento até são válidas, mas diz que a fala de Nicolly foi preconceituosa.

"Eu até acho que a gente tem umas críticas, mas não venha disfarçar a sua crítica não, nega, com xenofobia. Porque na música a gente fala que o baiano tem o molho e tem a pimenta na cabeça da chibata. Mas também tem a desgraça virada no ódio quando falam mal da gente, tá bom?", disse Raoni, fazendo referência à música do cantor O Kannalha. "O atendimento pode não ser lá essas coisas, mas a sua xenofobia também não é bem aceita aqui, não", completa.

Quem também se manifestou contra o vídeo publicado por Nicolly Martins foi o criador de conteúdo Ruivo Baiano. "Gente, do fundo do coração, sinceramente falando, dá pra criticar sem ser xenofóbica? Dá pra dizer que o atendimento do lugar é ruim sem ligar as pessoas à imagem de estereótipos de preguiçosas por conta de praia?", falou.

Arrependimento?

Após a enxurrada de críticas, Nicolly Martins apagou o vídeo publicado. Em outra gravação, ela disse que não se arrependeu das críticas, mas reforça que foi mal interpretada. "Eu não acho que eu estou ofendendo os baianos nesse vídeo, mas como não foi a minha intenção ofender vocês, eu vou apagar. Continuo achando o atendimento aqui péssimo, o atendimento do Rio de Janeiro também é péssimo, não estou falando mal dos cariocas, o atendimento é péssimo, entendeu?", comparou.