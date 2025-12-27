ASTROLOGIA

Lua Crescente traz virada poderosa e muda o destino de 2026 dos signos hoje (27 de dezembro)

Universo acelera tudo o que você quer ver crescer em 2026

O sábado, 27 de dezembro, chega com uma das energias mais importantes da semana: a Lua Crescente em Áries. Esse é o momento em que o Universo diz “vai” para tudo aquilo que foi decidido nos dias anteriores.

Projetos, relações, ideias e escolhas ganham força real agora. O que foi apenas intenção começa a tomar forma concreta. Por isso, atenção: tudo que você alimentar hoje tende a crescer.

Os signos de Fogo se destacam, sentindo coragem extra para assumir riscos. Já os signos de Terra conseguem estruturar essa energia e transformá-la em resultados práticos.