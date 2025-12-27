Acesse sua conta
Lua Crescente traz virada poderosa e muda o destino de 2026 dos signos hoje (27 de dezembro)

Universo acelera tudo o que você quer ver crescer em 2026

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08:08

Sorte e signos
Sorte e signos Crédito: Imagem gerada por IA

O sábado, 27 de dezembro, chega com uma das energias mais importantes da semana: a Lua Crescente em Áries. Esse é o momento em que o Universo diz “vai” para tudo aquilo que foi decidido nos dias anteriores.

Projetos, relações, ideias e escolhas ganham força real agora. O que foi apenas intenção começa a tomar forma concreta. Por isso, atenção: tudo que você alimentar hoje tende a crescer.

O que cada signo faz quando ninguém está vendo

Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução
Touro: Vive pequenos rituais de conforto e prazer que nunca comenta. por Shutterstock/Reprodução
Gêmeos: Conversa sozinho para organizar pensamentos. por Shutterstock/Reprodução
Câncer: Revê memórias antigas para sentir segurança. por Shutterstock/Reprodução
Leão: Ensaiar falas, poses e ideias que mostrem seu melhor. por Shutterstock/Reprodução
Virgem: Organiza mentalmente tudo o que precisa resolver. por Shutterstock/Reprodução
Libra: Reavalia decisões simples como se fossem gigantes. por Shutterstock/Reprodução
Escorpião: Observa padrões e detalhes que ninguém percebe. por Shutterstock/Reprodução
Sagitário: Planeja fugas, viagens e novos começos. por Shutterstock/Reprodução
Capricórnio: Faz planos longos que não divide com ninguém. por Shutterstock/Reprodução
Aquário: Pesquisa assuntos incomuns só por curiosidade. por Shutterstock/Reprodução
Peixes: Cria mundos imaginários inteiros para descansar da realidade. por Shutterstock/Reprodução
1 de 12
Áries: Treina discussões que teria se fosse permitido explodir. por Shutterstock/Reprodução

Os signos de Fogo se destacam, sentindo coragem extra para assumir riscos. Já os signos de Terra conseguem estruturar essa energia e transformá-la em resultados práticos.

O céu não permite mais neutralidade. Ou você se posiciona, ou fica para trás.

