Lua Crescente traz virada poderosa e muda o destino de 2026 dos signos hoje (27 de dezembro)

Ana Beatriz Sousa
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08:08
O sábado, 27 de dezembro, chega com uma das energias mais importantes da semana: a Lua Crescente em Áries. Esse é o momento em que o Universo diz “vai” para tudo aquilo que foi decidido nos dias anteriores.
Projetos, relações, ideias e escolhas ganham força real agora. O que foi apenas intenção começa a tomar forma concreta. Por isso, atenção: tudo que você alimentar hoje tende a crescer.
Os signos de Fogo se destacam, sentindo coragem extra para assumir riscos. Já os signos de Terra conseguem estruturar essa energia e transformá-la em resultados práticos.
O céu não permite mais neutralidade. Ou você se posiciona, ou fica para trás.