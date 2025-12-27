TAROT & ASTROS

Carta A Estrela ilumina caminhos e reacende a esperança dos signos neste sábado (27 de dezembro)

Tarot aponta dia de alívio emocional, fé renovada e inspiração para o futuro

Heider Sacramento

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Estrela rege a energia deste sábado e traz uma vibração de esperança, confiança e renovação. O tarot indica um dia mais leve, marcado pela sensação de recomeço e pela certeza de que, mesmo após períodos intensos, há espaço para cura e novos sonhos.

O momento favorece planejamentos feitos com otimismo e projetos voltados para o futuro. A leitura sugere clareza emocional, inspiração e uma visão mais positiva dos próprios caminhos. É um bom dia para acreditar, respirar aliviado e seguir com mais fé.

