Carta A Estrela ilumina caminhos e reacende a esperança dos signos neste sábado (27 de dezembro)

Tarot aponta dia de alívio emocional, fé renovada e inspiração para o futuro

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 06:30

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

A carta A Estrela rege a energia deste sábado e traz uma vibração de esperança, confiança e renovação. O tarot indica um dia mais leve, marcado pela sensação de recomeço e pela certeza de que, mesmo após períodos intensos, há espaço para cura e novos sonhos.

O momento favorece planejamentos feitos com otimismo e projetos voltados para o futuro. A leitura sugere clareza emocional, inspiração e uma visão mais positiva dos próprios caminhos. É um bom dia para acreditar, respirar aliviado e seguir com mais fé.

Entre os signos, a energia se manifesta de forma acolhedora. Áries recupera o entusiasmo. Touro volta a acreditar no futuro. Gêmeos se anima e se sente mais leve. Câncer cicatriza emoções antigas. Leão reencontra propósito. Virgem enxerga caminhos com mais clareza. Libra sente alívio emocional. Escorpião renova esperanças. Sagitário sonha alto. Capricórnio se sente mais confiante. Aquário encontra inspiração. Peixes se conecta profundamente com a fé e a espiritualidade.

