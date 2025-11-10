NOVELA DAS 9

'Três Graças': Samira surpreende Joélly com proposta chocante e revela plano secreto

Chef se aproxima da jovem para ganhar sua confiança e faz oferta inesperada envolvendo o bebê de Joélly

Heider Sacramento

Publicado em 10 de novembro de 2025 às 08:56

Samira (Fernanda Vasconcellos) na novela 'Três Graças' Crédito: Reprodução

O clima vai esquentar em Três Graças, novela das nove da Globo. Nos próximos capítulos, Samira (Fernanda Vasconcellos) vai se aproximar de Joélly (Alana Cabral) e fingir solidariedade com a adolescente, que enfrenta o preconceito das colegas após engravidar. Mas a aproximação esconde uma intenção sombria: a chef quer comprar o bebê da jovem.

Disfarçada de aliada, Samira sai em defesa de Joélly e pede que as duas mantenham a nova amizade em segredo. No entanto, logo depois, ela relata tudo a Raul (Pedro Mendes), mostrando que a aproximação faz parte de um plano.

Em uma das cenas mais fortes da semana, Joélly fica em choque ao ouvir a proposta da vilã: vender o filho em troca de dinheiro. A chef promete ajudá-la a quitar a dívida do namorado, Bagdá (Xamã), mas a oferta causa repulsa na garota, que passa a desconfiar das intenções da mulher.

O desespero aumenta quando Joélly percebe que Samira conhece Raul, e entende que o rapaz pode estar envolvido no encontro entre as duas.