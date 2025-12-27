TURISMO

As cachoeiras 'mansas' atraem turistas para banho seguro e refrescante; veja onde ficam no Brasil

Poços serenos e quedas com pouca força atraem quem busca frescor, descanso e contato com a natureza

27 de dezembro de 2025

O hábito de tomar banho de cachoeira conquista cada vez mais adeptos no Brasil. Além de aliviar o calor, esse tipo de passeio proporciona momentos de relaxamento em meio a paisagens preservadas, longe da agitação urbana.

Para que a experiência seja agradável e segura, a escolha do destino é fundamental. Cachoeiras com poços largos, fundo regular e correnteza suave são as mais recomendadas, especialmente para famílias, crianças e para quem deseja apenas aproveitar a água sem riscos.

Cachoeira do Formiga – Mateiros (TO)

Dentro do Parque Estadual do Jalapão, a Cachoeira do Formiga é conhecida pela coloração intensa da água, que varia entre tons de verde e azul. O poço tem fundo arenoso e profundidade moderada, o que favorece um banho calmo.

A ausência de correnteza forte e a temperatura agradável da água fazem do local um dos mais visitados da região. O cenário natural bem preservado completa a experiência.

Cachoeira Santa Bárbara – Cavalcante (GO)

Um dos principais destaques da Chapada dos Veadeiros, a Cachoeira Santa Bárbara impressiona pela transparência e pelo tom azul-turquesa de suas águas. O acesso controlado ajuda a manter o ambiente organizado e protegido.

O poço principal é amplo e tranquilo, permitindo que os visitantes aproveitem o banho com segurança. A beleza do lugar faz com que seja um dos pontos mais fotografados do estado.

Cachoeira do Buracão – Ibicoara (BA)

Localizada no Parque Municipal do Espalhado, a Cachoeira do Buracão chama atenção pelo cenário formado por cânions e paredões de pedra. Apesar da queda volumosa, o poço costuma ser estável em períodos sem chuva intensa.

A visita é feita com acompanhamento de guias, o que contribui para a segurança. O banho ocorre em um ambiente imponente, típico da Chapada Diamantina.

Cachoeira da Fumaça (acesso por baixo) – Lençóis (BA)

Menos conhecida do que o famoso mirante, a Cachoeira da Fumaça por baixo oferece um poço de águas mais serenas. A vista da queda d’água desde a base cria um contraste entre força e tranquilidade.

O local é indicado para quem deseja contemplar a grandiosidade da cachoeira e ainda aproveitar um banho, sempre observando as condições climáticas.

Cachoeira do Pratinha – Iraquara (BA)

Situada no Parque Pratinha, essa cachoeira é famosa pela água cristalina e pelo fluxo suave. O espaço conta com estrutura organizada, o que facilita o acesso e torna o passeio mais confortável.

Além do banho relaxante, o local permite atividades tranquilas, como flutuação, sendo ideal para quem busca lazer sem pressa.

Cachoeira do Tobogã – Paraty (RJ)

A Cachoeira do Tobogã é conhecida pela pedra lisa que funciona como um escorregador natural. Ainda assim, o local também possui áreas de águas calmas, ideais para quem prefere apenas se refrescar.