As cachoeiras 'mansas' atraem turistas para banho seguro e refrescante; veja onde ficam no Brasil

Agência Correio
Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 07:00
O hábito de tomar banho de cachoeira conquista cada vez mais adeptos no Brasil. Além de aliviar o calor, esse tipo de passeio proporciona momentos de relaxamento em meio a paisagens preservadas, longe da agitação urbana.
Para que a experiência seja agradável e segura, a escolha do destino é fundamental. Cachoeiras com poços largos, fundo regular e correnteza suave são as mais recomendadas, especialmente para famílias, crianças e para quem deseja apenas aproveitar a água sem riscos.
Cachoeira do Formiga – Mateiros (TO)
Dentro do Parque Estadual do Jalapão, a Cachoeira do Formiga é conhecida pela coloração intensa da água, que varia entre tons de verde e azul. O poço tem fundo arenoso e profundidade moderada, o que favorece um banho calmo.
A ausência de correnteza forte e a temperatura agradável da água fazem do local um dos mais visitados da região. O cenário natural bem preservado completa a experiência.
Cachoeira Santa Bárbara – Cavalcante (GO)
Um dos principais destaques da Chapada dos Veadeiros, a Cachoeira Santa Bárbara impressiona pela transparência e pelo tom azul-turquesa de suas águas. O acesso controlado ajuda a manter o ambiente organizado e protegido.
O poço principal é amplo e tranquilo, permitindo que os visitantes aproveitem o banho com segurança. A beleza do lugar faz com que seja um dos pontos mais fotografados do estado.
Cachoeira do Buracão – Ibicoara (BA)
Localizada no Parque Municipal do Espalhado, a Cachoeira do Buracão chama atenção pelo cenário formado por cânions e paredões de pedra. Apesar da queda volumosa, o poço costuma ser estável em períodos sem chuva intensa.
A visita é feita com acompanhamento de guias, o que contribui para a segurança. O banho ocorre em um ambiente imponente, típico da Chapada Diamantina.
Menos conhecida do que o famoso mirante, a Cachoeira da Fumaça por baixo oferece um poço de águas mais serenas. A vista da queda d’água desde a base cria um contraste entre força e tranquilidade.
O local é indicado para quem deseja contemplar a grandiosidade da cachoeira e ainda aproveitar um banho, sempre observando as condições climáticas.
Situada no Parque Pratinha, essa cachoeira é famosa pela água cristalina e pelo fluxo suave. O espaço conta com estrutura organizada, o que facilita o acesso e torna o passeio mais confortável.
Além do banho relaxante, o local permite atividades tranquilas, como flutuação, sendo ideal para quem busca lazer sem pressa.
A Cachoeira do Tobogã é conhecida pela pedra lisa que funciona como um escorregador natural. Ainda assim, o local também possui áreas de águas calmas, ideais para quem prefere apenas se refrescar.
Em dias de menor volume de água, o banho é seguro e bastante procurado. O fácil acesso e o entorno verde fazem do local uma parada frequente para quem visita Paraty.