'MEU AYRTON'

Adriane Galisteu teve bens bloqueados e ficou sem nada após morte de Ayrton Senna

Apresentadora conta que teve conta bloqueada, foi expulsa da casa do piloto e só ficou com um Fiat Uno, um pijama e os óculos de Senna

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 11:07

Adriane Galisteu conta que perdeu tudo após a morte de Ayrton Senna Crédito: Reprodução/HBO Max

Ao contrário do que foi especulado durante anos, Adriane Galisteu não herdou nenhum bem material de Ayrton Senna (1960-1994) após a morte dele. A apresentadora, que namorou o piloto entre 1993 e 1994, foi chamada de “interesseira” e “oportunista” em diversas ocasiões, mas perdeu até os próprios investimentos que tinha em uma conta bancária feita pelo piloto.

“Em termos de bens materiais, o que ficou para mim foi um Fiat Uno, esses óculos, que eu carrego para todo lugar e está em todas as fotos relacionadas ao Ayrton, uma escova de dentes e um pijama. Foi o que ele me deixou”, contou a apresentadora em entrevista ao Notícias da TV.

No documentário Meu Ayrton, da HBO Max, Galisteu disse que não acessou dinheiro algum após a morte do piloto: “Tinha um cartão do Banco Nacional, era uma conta que ele abriu para mim. Aí eu liguei e não tinha mais o cartão. Ficou por isso mesmo. Pensava: ‘Ah, esse dinheiro nunca foi meu, né?’.”

Os óculos modelo aviator aparecem em ensaios fotográficos do piloto nos anos 1980 e 1990, eram os preferidos de Senna e estavam na casa dele em Portugal, onde Adriane recebeu a notícia da morte. A pedido da família dele, a comunicadora teve poucas horas para deixar a residência. Depois disso, nunca mais teve contato com nada nem ninguém.

A única lembrança material significativa que ela recebeu de Ayrton Senna foi o Fiat Uno Mille Electronic 1993, presenteado pouco antes do acidente fatal em Ímola. Galisteu explicou que o carro simboliza o carinho e a simplicidade do casal. “Era o sonho de qualquer menina da minha época, que era de classe média baixa. Para mim, era um carro muito inalcançável. Ele ficou me olhando e disse: ‘Que carro você quer?’”, relembrou.

O Uno, hoje avaliado em cerca de R$ 6 mil no mercado comum, virou uma relíquia nas mãos da apresentadora. Segundo ela, o carro está “impecável” e raramente sai da garagem. Adriane chegou a receber uma oferta de R$ 200 mil pelo veículo, mas se recusou a vendê-lo.

Adriane Galisteu revisita seu relacionamento com o ícone da Fórmula 1 no documentário Meu Ayrton, da HBO Max. Nos dois episódios de 42 minutos, a apresentadora quebra o silêncio e entrega, de uma vez por todas, os detalhes da relação que dá o que falar até hoje.