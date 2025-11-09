ASTROLOGIA

Prepare-se para subir: 5 signos que vão conquistar emprego ou promoção nesta semana

Alinhamento planetário favorece mudanças profissionais e reconhecimento para os signos

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 10:22

Novos empregos e promoções são previstos para alguns signos este mês Crédito: Reprodução

A semana promete boas notícias para quem busca estabilidade ou crescimento no trabalho. De acordo com astrólogos consultados por portais internacionais como Economic Times e Praja Satta, o movimento dos planetas nesta semana favorece especialmente cinco signos, que poderão viver momentos de reconhecimento, promoções ou até novas oportunidades de emprego.

Touro é um dos mais beneficiados. A influência de Saturno e Mercúrio traz disciplina e resultados concretos para projetos antigos. Segundo os especialistas, taurinos podem colher o que plantaram nos últimos meses e se destacar diante de chefes ou clientes.

Leão também entra em um ciclo de destaque. A energia da semana amplia o brilho natural do signo, favorecendo a visibilidade e reconhecimento no ambiente profissional. O momento é ideal para propor novas ideias e mostrar liderança.

Já Libra se beneficia das boas relações e da comunicação fluida. Contatos estratégicos, conversas e parcerias podem render convites para projetos ou mudanças positivas dentro da empresa.

Sagitário vive um período de expansão e inovação. O signo do fogo tende a atrair oportunidades inesperadas, especialmente ligadas a novos desafios e mudanças de rota. É um bom momento para assumir riscos calculados e confiar na intuição.

Por fim, Aquário encontra terreno fértil para colocar ideias em prática e assumir papéis de destaque em grupos ou empresas. A criatividade do signo pode chamar atenção e abrir portas para promoções ou novos empreendimentos.