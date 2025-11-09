Acesse sua conta
Simone e Simaria surpreendem os fãs ao voltarem a cantar juntas após três anos separadas

Irmãs sertanejas se reencontram em clima de descontração e reacendem nostalgia entre os fãs

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:41

A dupla chegou ao fim em 2022, quando Simaria decidiu se afastar da música para cuidar da saúde e da família, após enfrentar problemas respiratórios e esgotamento. Simone Mendes seguiu carreira solo e continua em turnê pelo Brasil. “Foram 30 anos de estrada com a minha irmã, até que entendemos que era hora de encerrar o ciclo. Conversamos e decidimos juntas, com amor e respeito”, contou Simone em entrevista.

Apesar da separação artística, a relação entre as irmãs segue forte. Recentemente, elas apareceram lado a lado no festival The Town e costumam trocar mensagens carinhosas nas redes sociais. Em uma delas, Simone declarou: “Você é mais do que irmã, é parte do meu coração. Que a vida te traga paz, saúde e alegrias. Te amo imensamente”.

