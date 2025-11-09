Simone e Simaria surpreendem os fãs ao voltarem a cantar juntas após três anos separadas

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:41
Três anos após o fim da parceria nos palcos, Simone e Simaria surpreenderam os fãs ao soltarem a voz juntas em um encontro informal com Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. O momento, compartilhado nas redes sociais do influenciador, mostrou as irmãs interpretando trechos de sucessos como 126 Cabides e Bom Substituto, reacendendo a saudade dos tempos de dupla.
O registro viralizou rapidamente, com internautas comemorando o reencontro das “coleguinhas”. Mesmo sem planos de retorno oficial, a cena trouxe esperança aos fãs que acompanham a trajetória das cantoras desde o início da carreira.
Simone e Simaria
A dupla chegou ao fim em 2022, quando Simaria decidiu se afastar da música para cuidar da saúde e da família, após enfrentar problemas respiratórios e esgotamento. Simone Mendes seguiu carreira solo e continua em turnê pelo Brasil. “Foram 30 anos de estrada com a minha irmã, até que entendemos que era hora de encerrar o ciclo. Conversamos e decidimos juntas, com amor e respeito”, contou Simone em entrevista.
Apesar da separação artística, a relação entre as irmãs segue forte. Recentemente, elas apareceram lado a lado no festival The Town e costumam trocar mensagens carinhosas nas redes sociais. Em uma delas, Simone declarou: “Você é mais do que irmã, é parte do meu coração. Que a vida te traga paz, saúde e alegrias. Te amo imensamente”.