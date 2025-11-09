VOLTARAM?

Simone e Simaria surpreendem os fãs ao voltarem a cantar juntas após três anos separadas

Irmãs sertanejas se reencontram em clima de descontração e reacendem nostalgia entre os fãs

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:41

Simone e Simaria se reencontram e cantam juntas após três anos Crédito: Reprodução

Três anos após o fim da parceria nos palcos, Simone e Simaria surpreenderam os fãs ao soltarem a voz juntas em um encontro informal com Carlinhos Maia e Lucas Guimarães. O momento, compartilhado nas redes sociais do influenciador, mostrou as irmãs interpretando trechos de sucessos como 126 Cabides e Bom Substituto, reacendendo a saudade dos tempos de dupla.

O registro viralizou rapidamente, com internautas comemorando o reencontro das “coleguinhas”. Mesmo sem planos de retorno oficial, a cena trouxe esperança aos fãs que acompanham a trajetória das cantoras desde o início da carreira.

A dupla chegou ao fim em 2022, quando Simaria decidiu se afastar da música para cuidar da saúde e da família, após enfrentar problemas respiratórios e esgotamento. Simone Mendes seguiu carreira solo e continua em turnê pelo Brasil. “Foram 30 anos de estrada com a minha irmã, até que entendemos que era hora de encerrar o ciclo. Conversamos e decidimos juntas, com amor e respeito”, contou Simone em entrevista.