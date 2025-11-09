Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos

Energia do dia incentiva descanso, silêncio e autocuidado; momento ideal para restaurar forças

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot
Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (9) chega calmo e introspectivo. O Tarot sugere pausa e reconexão interior, com arcanos voltados à serenidade.

Áries tem o Eremita, pedindo silêncio e foco pessoal. Touro vem com o As de Ouros, símbolo de oportunidades que se preparam. Gêmeos encontra clareza com O Sol.

Câncer é guiado pela Lua, lembrando da força da intuição. Leão brilha com o Nove de Copas, realização e prazer. Virgem recebe o Rei de Ouros, segurança e estabilidade.

Tarot

Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
A Estrela no Tarot por Reprodução
Tarot: carta A Temperança por Reprodução
Tarot: carta da Justiça por Reprodução
Tarot: O Eremita por Divulgação
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
Tarot por Shutterstock
1 de 24
Tarot por Shutterstock

Libra se inspira na Justiça, que pede equilíbrio. Escorpião renasce com a Morte, transformações necessárias. Sagitário se energiza com o Mundo, fechamento de ciclo positivo.

Capricórnio vibra com a Rainha de Ouros, conforto e bem-estar. Aquário reflete com o Enforcado, e Peixes sonha com a Estrela.

Leia mais

Imagem - Como é a casa de João Vicente de Castro com 500 m² e banheiro com mármore raro da Bahia

Como é a casa de João Vicente de Castro com 500 m² e banheiro com mármore raro da Bahia

Imagem - Como é a mansão de Gisele Bündchen, avaliada em R$ 100 milhões, com elevador e suíte que ocupa um andar inteiro

Como é a mansão de Gisele Bündchen, avaliada em R$ 100 milhões, com elevador e suíte que ocupa um andar inteiro

Imagem - Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Como é a casa luxuosa de Fernanda Paes Leme com diária de R$ 6 mil no Santo Antônio Além Carmo

Tags:

Signos Astrologia

Mais recentes

Imagem - Boas notícias financeiras chegam para 3 signos até o fim da temporada de Escorpião (21 de novembro)

Boas notícias financeiras chegam para 3 signos até o fim da temporada de Escorpião (21 de novembro)
Imagem - Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)

Hora de se prevenir: tire a sua sorte do dia para este domingo (9 de novembro)
Imagem - Hoje, 9 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

Hoje, 9 de novembro, é feriado? Veja o que aconteceu nessa data

MAIS LIDAS

Imagem - Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador
01

Alunos de 12 anos são flagrados tentando envenenar professoras em escola de Salvador

Imagem - Irmã e amigo planejaram morte de casal gay para ficar com R$ 1,3 milhão
02

Irmã e amigo planejaram morte de casal gay para ficar com R$ 1,3 milhão

Imagem - Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância
03

Emoção no aeroporto: Cristiano Ronaldo reconhece mulher que te deu comida quando passava fome na infância

Imagem - Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos
04

Jornalista veterana da Rede Bahia é demitida após 25 anos