TAROT & ASTROS

Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos

Energia do dia incentiva descanso, silêncio e autocuidado; momento ideal para restaurar forças

Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 05:00

Tarot Crédito: Shutterstock

O domingo (9) chega calmo e introspectivo. O Tarot sugere pausa e reconexão interior, com arcanos voltados à serenidade.

Áries tem o Eremita, pedindo silêncio e foco pessoal. Touro vem com o As de Ouros, símbolo de oportunidades que se preparam. Gêmeos encontra clareza com O Sol.

Câncer é guiado pela Lua, lembrando da força da intuição. Leão brilha com o Nove de Copas, realização e prazer. Virgem recebe o Rei de Ouros, segurança e estabilidade.

Tarot 1 de 24

Libra se inspira na Justiça, que pede equilíbrio. Escorpião renasce com a Morte, transformações necessárias. Sagitário se energiza com o Mundo, fechamento de ciclo positivo.