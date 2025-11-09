Tarot deste domingo (9 de novembro) aponta reflexão, pausa e equilíbrio para os signos

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 9 de novembro de 2025 às 05:00
O domingo (9) chega calmo e introspectivo. O Tarot sugere pausa e reconexão interior, com arcanos voltados à serenidade.
Áries tem o Eremita, pedindo silêncio e foco pessoal. Touro vem com o As de Ouros, símbolo de oportunidades que se preparam. Gêmeos encontra clareza com O Sol.
Câncer é guiado pela Lua, lembrando da força da intuição. Leão brilha com o Nove de Copas, realização e prazer. Virgem recebe o Rei de Ouros, segurança e estabilidade.
Tarot
Libra se inspira na Justiça, que pede equilíbrio. Escorpião renasce com a Morte, transformações necessárias. Sagitário se energiza com o Mundo, fechamento de ciclo positivo.
Capricórnio vibra com a Rainha de Ouros, conforto e bem-estar. Aquário reflete com o Enforcado, e Peixes sonha com a Estrela.