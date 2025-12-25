BRASIL

Exibição de filmes brasileiros passa a ser obrigatória nos cinemas do país

Medida regulamenta a chamada Cota de Tela para o próximo ano



Millena Marques

Agência Brasil

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 08:45

Grandes estreias desembarcam nos cinemas prontas para surpreender o público Crédito: Imagem: PeopleImages | Shutterstock

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (24), um decreto que torna obrigatória, a partir de 2026, a exibição de filmes brasileiros nas salas de cinema de todo o país. A medida regulamenta a chamada Cota de Tela para o próximo ano e define um número mínimo de sessões de produções nacionais nos cinemas comerciais.

A fiscalização ficará a cargo da Agência Nacional do Cinema (Ancine). Segundo o governo federal, o objetivo é assegurar espaço contínuo e diversificado para o cinema brasileiro no circuito exibidor, ampliando a presença de diferentes títulos nacionais ao longo do ano, e não apenas de um número restrito de produções.

O decreto também foi assinado pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, e estabelece a obrigatoriedade de exibição de filmes brasileiros por um período mínimo de dias, conforme regras que serão detalhadas pela Ancine. A iniciativa busca fortalecer a diversidade cultural e garantir maior acesso do público às produções nacionais.