Três anos após morte de Gal Costa, Vilma Petrillo enfrenta novas ações judiciais

Viúva e ex-empresária da artista ainda administra o patrimônio e lida com ações trabalhistas e pendências financeiras

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 09:14

Viúva de Gal Costa ainda lida com processos e pendências do espólio
Viúva de Gal Costa ainda lida com processos e pendências do espólio Crédito: Reprodução

Três anos após a morte de Gal Costa, a viúva e ex-empresária Vilma Petrillo continua no Brasil e segue à frente da administração do espólio da cantora. Apesar do acordo judicial firmado com Gabriel Costa, filho único da artista, em setembro de 2024, que pôs fim à disputa pela herança, Vilma ainda enfrenta processos e dificuldades financeiras.

O acordo, homologado pela Justiça, determinou que Vilma e Gabriel dividiriam igualmente todos os bens e dívidas deixados por Gal, incluindo a venda da casa onde a cantora morava, avaliada em cerca de R$ 8 milhões, e os royalties das músicas, que seriam repartidos por um ano. Após esse período, Gabriel passou a ser o único beneficiário dos direitos autorais.

Mesmo com o fim da briga judicial principal, Vilma Petrillo voltou a ser alvo de ações na Justiça. Em julho de 2025, ela foi condenada a indenizar uma artista plástica por não pagar e nem transferir as contas de luz e gás da casa de Gal, que deve ser vendida como parte do acordo. Além disso, ex-funcionários da cantora moveram processos trabalhistas contra o espólio, alegando dívidas salariais e falta de rescisões.

Durante o período em que os bens ficaram bloqueados, Vilma enfrentou dificuldades financeiras e chegou a se afastar dos holofotes. Em entrevistas, negou as acusações de agressão contra Gal e disse que as duas mantinham uma relação “de companheirismo e afeto”.

A morte de Gal Costa, em novembro de 2022, deu início a uma das disputas mais polêmicas do meio artístico recente, marcada por acusações de coação, contestação da união estável e brigas públicas entre Vilma e Gabriel. Hoje, com a divisão formalizada e os processos em andamento, Vilma Petrillo tenta encerrar o ciclo de conflitos e concluir a administração do legado deixado por uma das maiores vozes da música brasileira.

