MEMÓRIA

Há três anos, o Brasil se despedia de Gal Costa, ícone da música popular

Cantora baiana segue viva nas canções, nos palcos e na memória afetiva dos brasileiros

Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:48

Gal Costa Crédito: Reprodução

Há exatos três anos, a Bahia e o Brasil se despediam de uma de suas maiores vozes. No dia 9 de novembro de 2022, Gal Costa morreu aos 77 anos, deixando uma lacuna irreparável na Música Popular Brasileira. A artista, que seria uma das atrações do festival Primavera Sound, em São Paulo, teve a morte confirmada por sua assessoria de imprensa, sem detalhamento imediato das causas.

A certidão de óbito indicou infarto agudo do miocárdio como causa principal, além de neoplasia maligna (câncer) na região da cabeça e pescoço. Gal havia passado por uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita, em setembro daquele ano, e estava afastada dos palcos até o fim de novembro.

Nascida em Salvador, em 1945, Maria da Graça Costa Penna Burgos fez história ao integrar a geração que revolucionou a música brasileira nos anos 1960, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. Com uma carreira que ultrapassou cinco décadas, a cantora se consolidou como um dos maiores nomes da MPB, reconhecida pela potência vocal, pela presença de palco e pela ousadia estética.

Entre suas canções mais emblemáticas estão “Baby”, “Meu Nome é Gal”, “Força Estranha”, “Pérola Negra” e “Chuva de Prata” — obras que atravessaram o tempo e seguem marcando gerações.

Mesmo após sua morte, Gal Costa permanece viva na memória do público e continua a inspirar novos artistas. Referência para nomes como Marina Sena, a baiana é lembrada não apenas como cantora, mas como símbolo de liberdade criativa, coragem e reinvenção constante.