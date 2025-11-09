Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Há três anos, o Brasil se despedia de Gal Costa, ícone da música popular

Cantora baiana segue viva nas canções, nos palcos e na memória afetiva dos brasileiros

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de novembro de 2025 às 08:48

Gal Costa
Gal Costa Crédito: Reprodução

Há exatos três anos, a Bahia e o Brasil se despediam de uma de suas maiores vozes. No dia 9 de novembro de 2022, Gal Costa morreu aos 77 anos, deixando uma lacuna irreparável na Música Popular Brasileira. A artista, que seria uma das atrações do festival Primavera Sound, em São Paulo, teve a morte confirmada por sua assessoria de imprensa, sem detalhamento imediato das causas.

A certidão de óbito indicou infarto agudo do miocárdio como causa principal, além de neoplasia maligna (câncer) na região da cabeça e pescoço. Gal havia passado por uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita, em setembro daquele ano, e estava afastada dos palcos até o fim de novembro.

Relembrando Gal Costa

Gal nasceu em setembro de 1945, em Salvador, Bahia por Reprodução
Seu nome de batismo era Maria da Graça Costa Penna Burgos por Thereza Eugênia/Divulgação
Estreou na carreira musical no início dos anos 1960 por Reprodução
Foi uma das principais vozes do movimento tropicalista por Reproduçaõ
Gravou mais de 30 álbuns ao longo da carreira por Reprodução
Ela adotou um filho, chamado Gabriel, em 2007, quando ele tinha 2 anos por Arquivo/TV Globo
Cantou com grandes nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil por Reprodução/Beti Niemeyer
Foi madrinha de Preta Gil por Reprodução
Teve amizade próxima com Elis Regina e Maria Bethânia por Reprodução
Não gostava de dar entrevistas longas; evitava exposição midiática por Shutterstock
Era apaixonada por cães e sempre teve animais de estimação por Reprodução
Imagem de Gal no show "Mina d'Água do Meu Canto", com repertório formado sobre a obra musical de Chico e Caetano por Arquivo pessoal
Imagem promocional do disco "Todas as Coisas e Eu" (2003) por Daniel Klajmic
Gal na fase de "Bossa Tropical" (2002) por Marcos Hermes
1 de 14
Gal nasceu em setembro de 1945, em Salvador, Bahia por Reprodução

Nascida em Salvador, em 1945, Maria da Graça Costa Penna Burgos fez história ao integrar a geração que revolucionou a música brasileira nos anos 1960, ao lado de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. Com uma carreira que ultrapassou cinco décadas, a cantora se consolidou como um dos maiores nomes da MPB, reconhecida pela potência vocal, pela presença de palco e pela ousadia estética.

Entre suas canções mais emblemáticas estão “Baby”, “Meu Nome é Gal”, “Força Estranha”, “Pérola Negra” e “Chuva de Prata” — obras que atravessaram o tempo e seguem marcando gerações.

Leia mais

Imagem - Três discos de Gal Costa chegam ao streaming nos 80 anos da cantora

Três discos de Gal Costa chegam ao streaming nos 80 anos da cantora

Imagem - Viúva de Gal Costa é condenada a pagar indenização por prejuízos em venda de imóvel

Viúva de Gal Costa é condenada a pagar indenização por prejuízos em venda de imóvel

Imagem - Gal Costa: viúva e filho da cantora fazem acordo por herança milionária

Gal Costa: viúva e filho da cantora fazem acordo por herança milionária

Mesmo após sua morte, Gal Costa permanece viva na memória do público e continua a inspirar novos artistas. Referência para nomes como Marina Sena, a baiana é lembrada não apenas como cantora, mas como símbolo de liberdade criativa, coragem e reinvenção constante.

Ontem, véspera da data da morte da artista, a cantora Eliza Fleury viralizou com um vídeo explicando o estilo de cantar de Gal. Confira:

Tags:

gal Costa

Mais recentes

Imagem - Como fazer picanha na manteiga: 3 receitas práticas e cheias de sabor para o sábado

Como fazer picanha na manteiga: 3 receitas práticas e cheias de sabor para o sábado
Imagem - Aperte play, vá ao palco e saboreie esses cinco golpes que você tá merecendo

Aperte play, vá ao palco e saboreie esses cinco golpes que você tá merecendo
Imagem - Por que a espera pelo lançamento do GTA 6 parece não ter fim?

Por que a espera pelo lançamento do GTA 6 parece não ter fim?

MAIS LIDAS

Imagem - Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)
01

Signos de Câncer, Libra e Peixes recebem um recado poderoso do Universo neste domingo (9 de novembro)

Imagem - Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'
02

Anjo da Guarda deste domingo (9 de novembro) alerta 2 signos: fique atento ao comportamento de suas 'amizades'

Imagem - Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão
03

Começa agora a melhor semana do ano (9 a 15 de novembro) para três signos; veja previsão

Imagem - Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora
04

Anjo da Transformação chega para 4 signos: um novo começo te espera, deixe o passado ir embora