METADE PRA CADA UM

Gal Costa: viúva e filho da cantora fazem acordo por herança milionária

Segundo o colunista Gabriel Perline, que teve acesso à decisão judicial protocolada por eles, os dois entraram em um acordo amigável. "Wilma e Gabriel acordam que dividirão, igualmente e na proporção de 50% (metade) para cada, todos os ativos e passivos que estiverem presentes no inventário da saudosa Gal Costa até a data da efetiva homologação do presente acordo", diz texto da ação enviada a 12° Vara da Família e Sucessões do Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo.

Ainda de acordo com o documento, Gabriel Costa deixará de lado os processos judiciais que moveu contra a madrasta. "Desistirá de todas as ações promovidas contra Wilma, devendo comprovar tais desistências no prazo de 15 (quinze) dias úteis a contar da assinatura do presente instrumento. Nesse sentido, ambos se são quitação mútua e recíproca do que quer que seja, em todas as esferas, para nada mais reclamar um contra o outro, seja a qual título for".