JUSTIÇA

Gal Costa: Polícia conclui inquérito que investigava morte da cantora

Gabriel Costa entrou com um pedido de exumação do corpo da cantora em março. A solicitação foi negada pela Justiça em abril Segundo uma das advogadas do jovem, Luci Vieira Nunes, o objetivo era enterrar a artista no Rio de Janeiro em um jazigo perpétuo adquirido pela cantora nos anos 1990. À época, a advogada negou que o objetivo era investigar a morte da cantora