JUSTIÇA

Ex-funcionários de Gal Costa pedem mais de R$ 1 milhão de indenização em ação trabalhista

Audiências devem acontecer no mês de agosto

Ao que tudo indica, Wilma Petrillo, a viúva da cantora Gal Costa, terá mais uma ação judicial para lidar. Dois ex-funcionários da cantora abriram processos trabalhistas contra a representação dos bens de Gal e da esposa, pedindo um total de R$ 1.141.581,07. As informações são da Folha de S. Paulo.

A ação foi movida pelo funcionários no final do mês de maio, por não terem suas carteiras de trabalho assinadas enquanto prestavam serviços para a cantora. Os trabalhadores pedem ainda o pagamento de 13º salário, FGTS, férias e horas extras, rescisão, seguro desemprego e reajuste salarial.

Os processos tramitam na 82ª e na 74ª Vara de Trabalho de São Paulo. As audiências devem acontecer no mês de agosto, nos dias 1º, da ex-empregada doméstica, que reinvinda mais de R$ 832 mil em indenização, e 5, do ex-funcionário de serviços gerais.