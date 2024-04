HERANÇA E LEGADO

'Não estou brigando por dinheiro', diz filho de Gal Costa sobre disputa com Wilma Petrillo

Herdeiro falou da relação com a mãe e a reaproximação com a família

Desde o início do ano, Gabriel Penna Burgos Costa, 18 anos, filho de Gal Costa, está envolvido em uma briga judicial com a ex-empresária Wilma Petrillo, que alega na Justiça que teve uma união estável com a cantora. "Não estou brigando por dinheiro, mas pelo respeito que a minha mãe merece', diz o herdeiro".