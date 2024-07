PROCESSO

'Muito humilhante': ex-funcionários de Gal Costa detalham maus-tratos no trabalho

Os ex-funcionários da residência de Gal Costa, Luciana de Souza Santos e Ed Wilson, detalharam as condições trabalhistas que vivenciavam quando trabalhavam para a cantora.

O casal alega que não podia comer da mesma comida que a família de Gal e sofria maus-tratos. “Era muito humilhante. A pessoa está com fome, não pode comer. Com um monte de comida lá, não pode comer”, denunciou Luciana em entrevista ao Domingo Espetacular, no domingo (7).