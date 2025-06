TRÂNSITO

Retorno do São João deve ser o mais intenso nas estradas desde a pandemia; confira alternativas para fugir da BR-324

Maior fluxo é esperado entre o fim da tarde desta terça-feira (24) e a quarta-feira (25)

Thais Borges

Publicado em 24 de junho de 2025 às 07:39

A expectativa de retorno do São João é de ainda mais congestionamento do que na saída para o feriado Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Não é novidade que o retorno a Salvador, após os festejos de São João, exige paciência dos motoristas que vêm do interior da Bahia. A novidade é que, em 2025, esse trajeto pode demorar ainda mais. Isso porque, pela duração, o feriadão emendado deste ano levou mais gente às estradas em dias separados. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), desde a última quarta-feira (18), véspera do feriado de Corpus Christi, já havia movimentação forte na BR-324. >

Apesar de intensa, a saída da cidade foi diluída - até o sábado (21), muita gente ainda estava deixando Salvador. A volta, por sua vez, deve ser concentrada no período entre o fim da tarde desta terça-feira (24) e a quarta-feira (25). Para a PRF, a expectativa é de que seja o retorno de feriado mais movimentado desde a pandemia da covid-19. >

“O fluxo esperado para o retorno é maior. Por ser o maior São João dos últimos tempos, com mais dias, não seria errado dizer que a expectativa de retorno também é maior", avaliou o inspetor da PRF Brasil Rocha, nesta segunda-feira (23), quando a rodovia ainda estava tranquila. “Todos os veículos que foram diluídos nesses dias vão regressar no dia 24 ou no dia 25", acrescenta. >

O órgão não fez uma estimativa oficial de quantas horas de congestionamento podem ser esperadas pelos condutores, na BR-324, nos horários de pico. Também não há um balanço oficial de quantos veículos já circularam pela rodovia, em direção às cidades do interior, desde a quarta-feira. Esse quantitativo era calculado pela ViaBahia, antiga concessionária da estrada, por meio das ativações na praça de pedágio. Com a saída da empresa, após a suspensão do contrato no mês passado, também não há mais pagamento de pedágio. >

“O importante é enfatizar a necessidade de descanso. Depois de tantos dias de festa, os condutores só devem retornar depois de um descanso e tentar manter uma velocidade moderada. Não devem tentar compensar o congestionamento acelerando", pontua Rocha. >

A orientação geral da PRF é que os motoristas saibam lidar com a ansiedade, que é comum nos engarrafamentos. O cuidado é importante, inclusive, porque há relatos de buracos na BR-324. “A via já não estava em perfeitas condições na época em que tinha a concessionária. Agora, com o tempo chuvoso, isso tende a aumentar e, em alguns pontos, os condutores têm percebido". >

Opções >

A depender da localidade em que a pessoa esteja, é possível recorrer a rotas alternativas. Ainda que, em condições normais, elas sejam consideradas roteiros mais demorados, no contexto do feriado, podem até ser mais vantajosas. >

“Infelizmente, do interior para Salvador, é praticamente só a BR-324 para a maioria. Mas algumas pessoas optam pelo ferry-boat. Quem está na região de Santo Antônio de Jesus pode seguir em direção ao terminal de Bom Despacho, na Ilha de Itaparica, se tiver a disposição para encarar o ferry-boat”, acrescenta o inspetor. >

Nesta segunda-feira, o sistema contava com quatro embarcações em operação: Dorival Caymmi, Ivete Sangalo, Pinheiro e Zumbi dos Palmares. De acordo com a Internacional Travessias, havia pouca fila, com espera entre 60 e 90 minutos. Quem optar por trajetos que incluam o ferry-boat pode acompanhar o movimento no Filômetro oficial da concessionária, através do site oficial. >

Mesmo quem está na região de Feira de Santana pode recorrer ao ferry-boat. Neste caso, ainda é necessário percorrer cerca de 15 quilômetros na BR-324, até a saída para a BR-101, como se em direção ao distrito de Humildes. >

Confira uma das rotas alternativas de retorno a Salvador Crédito: Reprodução/Google Maps

Seguindo pela BR-101 até Santo Antônio de Jesus, os condutores podem seguir pela BA-046 e pela BA-001, passando por Nazaré das Farinhas e pela Ponte do Funil, até chegar a Bom Despacho. Em condições usuais, esse trajeto por terra, que tem 207 quilômetros, leva cerca de 3h30. A esse total, deve-se acrescentar o tempo para fazer a travessia pelo ferry. >

Outra opção para quem sai de Feira é seguir, via BA-503, para Coração de Maria. De lá, os motoristas devem pegar a BA-084 até a BR-101, com destino a Alagoinhas e até a BA-110. Após Catu, devem seguir pela BR-420 até a saída para a BA-093, em Pojuca. O percurso continua até a BA-535, em Camaçari. >

Dali em diante, uma possibilidade é seguir pela Via Metropolitana (BA-526), até São Cristóvão, já em Salvador. O percurso passando pelas cidades pode chegar a 217 quilômetros e, em condições normais, levar pouco mais de 3h45.>

Confira uma das rotas de retorno a Salvador para quem quer evitar a BR-324 Crédito: Reprodução/Google Maps

Mais cedo >

Para evitar dores de cabeça, tem quem se programe para sair com antecedência. Esse é o caso da Luciane Kalile, 45 anos, que foi com a família para Feira de Santana. Em sua casa, eles se organizaram para celebrar o São João no domingo e conseguir voltar na tarde de segunda, fugindo do engarrafamento na terça-feira. >

“Costumamos sair um turno antes do início do aumento do fluxo. Então, sempre optamos por sair pela manhã no retorno das datas comemorativas. Dessa vez, vamos sair com 24 horas de antecedência”, explica ela, que esperava que a rodovia estivesse tranquila. >

A família chegou a Feira de Santana no sábado, após três horas - praticamente o dobro do tempo normal - devido ao número de veículos e às condições da rodovia. “A ida foi tranquila. Viemos com cautela, com velocidade reduzida", explica. Ela costuma tomar cuidados, caso se depare um tempo maior de deslocamento. “Levamos lanche, água, papel higiênico, inclusive porque temos crianças", acrescenta Luciane, que é mãe de gêmeos de seis anos.>

Essa também foi a escolha do médico Leandro Fonseca, 27 anos, que chegou a Santo Antônio de Jesus na última quarta-feira. Naquele dia, ele enfrentou trânsito intenso, mas sem congestionamentos e seguiu por quase quatro horas. Foi até Feira de Santana, onde fez uma parada, e, de lá, continuou até o destino final. >