Três discos de Gal Costa chegam ao streaming nos 80 anos da cantora

Além disso, álbum Estratosférica ganha edição especial

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:32

Imagem da reedição em LP do álbum 'Estratosférica', de Gal Costa
Imagem da reedição em LP do álbum 'Estratosférica', de Gal Costa Crédito: Divulgação

Os 80 anos de Gal Costa, que se completaria nesta sexta, 26 de setembro, serão celebrados com reedições especiais de sua obra, tanto em formato físico quanto digital. Os fãs poderão finalmente ouvir em plataformas de streaming três álbuns até então indisponíveis: Bem bom (1985), Lua de mel como o diabo gosta (1987) e Gal (1982).

Além disso, o disco Estratosférica (2015) volta ao mercado em vinil com capa dupla, reunindo todo o repertório pela primeira vez em LP. A edição original, lançada há dez anos, deixou de fora três faixas gravadas para o álbum, produzidas por Alexandre Kassin e Moreno Veloso. Entre elas, Muita sorte (Lincoln Olivetti e Rogê) chegou ao CD, mas não ao vinil. Já Átimo de som (José Miguel Wisnik e Arnaldo Antunes) e Vou buscar você pra mim (Guilherme Arantes) eram bônus exclusivos do iTunes.

A gravação de Ilusão à toa (Johnny Alf, 1961), feita por Gal para a trilha da novela Babilônia (2015), permanece fora do LP, como ocorreu na primeira edição do vinil. A faixa, produzida com outra banda e estética, foi incluída apenas como bônus no CD a pedido da Sony Music.

Uma novidade da reedição lançada pelo Noize Record Club é o efeito visual da capa. A fotografia de Bob Wolfenson, originalmente sem alterações, agora conta com um plástico sobreposto com intervenções planejadas por Marcus Preto há dez anos, que simulam bichos e objetos saindo do cabelo de Gal, referência à capa do álbum Legal (1970). A edição física mantém, na prática, a mesma imagem de 2015, mas com o recurso visual que revela o conceito artístico idealizado na época.

