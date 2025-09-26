Acesse sua conta
Lançamento de raridades e homenagens marcam 80 anos de Gal Costa

Grande nome da música brasileira, a baiana celebraria aniversário hoje e data será lembrada em Salvador

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:23

Gal Costa
Gal Costa Crédito: Reprodução

A cantora baiana Gal Costa, uma das vozes mais emblemáticas da música brasileira, completaria 80 anos nesta sexta, 26 de setembro. A efeméride é celebrada com uma série de lançamentos que vão do resgate de discos fora de catálogo à chegada de registros inéditos de sua última apresentação.

Entre as novidades mais aguardadas está o álbum “As várias pontas de uma estrela (ao vivo no Coala)”, programado para 17 de outubro. Gravado no festival realizado em São Paulo, em setembro de 2022, o disco reúne interpretações de clássicos de Milton Nascimento, Chico Buarque, Dorival Caymmi, Caetano Veloso e Tom Jobim, além de lados B da carreira da artista. No mesmo dia, será disponibilizado o audiovisual completo da apresentação.

Um aperitivo já chegou às plataformas na véspera do aniversário: um single triplo com “Como 2 e 2” (Caetano Veloso), em dueto com Rubel; “Vapor barato” (Jards Macalé/Waly Salomão), com Tim Bernardes; e “Brasil” (George Israel/Nilo Romero/Cazuza), registrada pela primeira vez ao vivo pela cantora. A gravação original de estúdio de “Brasil” ficou famosa como tema de abertura da novela “Vale Tudo”, em 1988.

Relembrando Gal Costa

Gal nasceu em setembro de 1945, em Salvador, Bahia por Reprodução
Seu nome de batismo era Maria da Graça Costa Penna Burgos por Thereza Eugênia/Divulgação
Estreou na carreira musical no início dos anos 1960 por Reprodução
Foi uma das principais vozes do movimento tropicalista por Reproduçaõ
Gravou mais de 30 álbuns ao longo da carreira por Reprodução
Ela adotou um filho, chamado Gabriel, em 2007, quando ele tinha 2 anos por Arquivo/TV Globo
Cantou com grandes nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil por Reprodução/Beti Niemeyer
Foi madrinha de Preta Gil por Reprodução
Teve amizade próxima com Elis Regina e Maria Bethânia por Reprodução
Não gostava de dar entrevistas longas; evitava exposição midiática por Shutterstock
Era apaixonada por cães e sempre teve animais de estimação por Reprodução
Imagem de Gal no show "Mina d'Água do Meu Canto", com repertório formado sobre a obra musical de Chico e Caetano por Arquivo pessoal
Imagem promocional do disco "Todas as Coisas e Eu" (2003) por Daniel Klajmic
Gal na fase de "Bossa Tropical" (2002) por Marcos Hermes
1 de 14
Gal nasceu em setembro de 1945, em Salvador, Bahia por Reprodução

André Wainer, responsável pela edição, destaca a importância do registro, que é do último show de Gal. Segundo ele, apenas um arquivo da transmissão ao vivo existia, em qualidade comprometida pela compressão. “Com recursos de inteligência artificial, trabalhamos a imagem, eliminamos as marcas da compressão e recuperamos a densidade necessária para uma boa correção de cor e finalização”, explicou, em entrevista a O Globo.

A Sony também aproveita a data para relançar três discos da fase de grande sucesso da cantora, originalmente editados pela BMG nos anos 1980 e 90: “Bem bom” (1985), “Lua de mel como o diabo gosta” (1987) e “Gal” (1992). O primeiro reúne sucessos como “Sorte”, em parceria com Caetano Veloso, e “Um dia de domingo”, com Tim Maia, além de faixas assinadas por Djavan, Gonzaguinha, Roberto e Erasmo Carlos. Já o disco de 1987 traz canções de Milton Nascimento, Lulu Santos, Djavan, Caetano Veloso e Joyce Moreno. O álbum “Gal”, por sua vez, é marcado pela ousadia, com participações do grupo Raízes do Pelô, dos Filhos de Gandhi e do violonista Marco Pereira, além de um clássico de Cole Porter.

Também hoje, começa a pré-venda da edição de luxo em vinil duplo de “Estratosférica” (2015). O relançamento inclui três músicas inéditas na primeira versão: “Vou buscar você pra mim” (Guilherme Arantes), “Muita sorte” (Lincoln Olivetti e Rogê) e “Átimo de som” (Zé Miguel Wisnik e Arnaldo Antunes). O álbum, idealizado por Marcus Preto e produzido por Kassin e Moreno Veloso, aproximou Gal de novas gerações de compositores, com faixas de Marisa Monte, Céu, Tom Zé, Marcelo Camelo, João Donato e Mallu Magalhães, autora do hit “Quando você olha pra ela”.

Ainda pela Sony, chegam às plataformas, em 17 de outubro, a versão remixada de “Brasil”, o compacto de estreia da artista em 1965 (quando ainda assinava como Maria da Graça), a música “70 neles”, feita para a Copa de 1986, e uma rara gravação de “Jovens tardes de domingo” (Roberto e Erasmo Carlos), registrada em 1997 para a novela “Zazá”.

A Universal Music, por sua vez, apresenta a coletânea digital “Gal 80”, reunindo 15 sucessos, e anuncia reedições em vinil de álbuns clássicos como “Legal” (1970), “Fa-Tal - Gal a todo vapor” (1971), “Gal Tropical” (1979) e “Fantasia” (1981).

Gal Costa, batizada Maria da Graça Costa Penna Burgos, nasceu em Salvador em 26 de setembro de 1945 e construiu uma trajetória fundamental na música brasileira, eternizada em canções como “Baby”, “Chuva de Prata”, “Meu Bem, Meu Mal”, “Pérola Negra” e “Barato Total”. A artista faleceu em novembro de 2022, aos 77 anos, após uma cirurgia para retirada de um nódulo na fossa nasal direita.

