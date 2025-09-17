CULTURA

Primeira música de álbum póstumo de Gal Costa é lançado; escute

Single antecede o lançamento do álbum “As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)”, em outubro



Carol Neves

Alô Alô Bahia

Publicado em 17 de setembro de 2025 às 09:32

Gal Costa foi vítima de um infarto em casa, no Rio Crédito: divulgação

A voz de Gal Costa volta nesta quarta-feira (17) nas plataformas digitais com a canção “A História de Lilly Braun”, composta por Edu Lobo e Chico Buarque. O lançamento, pela gravadora Biscoito Fino, é extraído do registro ao vivo do show que a cantora baiana apresentou no Coala Festival, em 17 de setembro de 2022.

O single antecede o lançamento do álbum “As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala)”, previsto para 17 de outubro, que eterniza a última apresentação de Gal Costa no palco. Gravado no Memorial da América Latina, em São Paulo, o disco foi aguardado com grande expectativa pelos fãs.

O show celebrava os 56 anos de carreira fonográfica da artista e percorreu diversas capitais brasileiras, além de Portugal, antes de fechar o segundo dia do Coala Festival. Na ocasião, Gal contou com participações especiais de Rubel e Tim Bernardes.

O repertório foi cuidadosamente pensado para reunir dois objetivos: homenagear compositores mineiros, como Milton Nascimento, cuja obra deu nome ao show, e revisitar clássicos da carreira de Gal, já reinterpretados no álbum comemorativo “Nenhuma Dor”, lançado em 2021.

Gal Costa e Gilberto Gil

“Aquele show do Coala abraça tanto a obra dos mineiros quanto a história da Gal. Várias pontas, uma estrela”, afirma Marcus Preto, diretor do espetáculo e produtor dos últimos trabalhos da cantora.