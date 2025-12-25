TRANSPORTE

Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)

Estações do metrô Detran, Rodoviária e Pernambués estarão fechadas

Millena Marques

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 09:50

Viaduto em frente ao Shopping da Bahia Crédito: Betto Jr. / Secom PMS

As estações do metrô Detran, Rodoviária e Pernambués estarão fechadas durante todo o domingo (28), das 5h às 0h, para realização de serviços do novo viaduto nas imediações do Shopping da Bahia. Com isso, a Secretaria de Mobilidade (Semob) da Prefeitura de Salvador colocará à disposição dos usuários uma linha especial gratuita para atender o trecho durante o período.

A mesma operação já foi realizada nos últimos dias 12 e 13 deste mês, no período da noite, quando as três estações precisaram ser fechadas para o içamento das vigas para o novo viaduto. Entretanto, neste domingo, a operação acontecerá durante todo o dia.

Os usuários que desejam seguir em direção à Avenida Paralela deverão desembarcar no Terminal Acesso Norte e utilizar a linha especial, que dará atendimento ao ponto 14 / Plataforma “E” do Terminal Acesso Norte; Terminal Rodoviária – Plataforma C; Centro Empresarial Iguatemi e Shopping da Bahia – ponto de ônibus do local; Pernambués – pontos do Atacadão e do Atakarejo; e Imbuí – Ponto do Fórum sentido Aeroporto, e ponto da passarela do metrô sentido Rodoviária (final da Av. Edgar Santos).