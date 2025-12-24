OPERAÇÃO

Prefeitura monta esquema especial de transporte para o Festival Virada Salvador 2026

Secretaria de Mobilidade (Semob) criou três linhas especiais

Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:15

Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Para garantir o deslocamento do público até a Arena O Canto da Cidade, a Prefeitura de Salvador preparou um esquema especial de transporte coletivo durante os dias do Festival Virada Salvador 2026. A operação, coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), contará com a criação de três linhas especiais, com saída dos terminais Acesso Norte, Pirajá e Pituaçu, seguindo direto para o local do evento.

Além disso, seis linhas regulares terão o funcionamento ampliado, operando das 18h à 1h da manhã, com atendimento direto à área da festa e ligação com diferentes regiões da capital. Para facilitar o embarque e desembarque, dois pontos provisórios de ônibus serão instalados na Avenida Octávio Mangabeira, um em cada sentido da via. Durante o período, os demais pontos localizados nesse trecho ficarão temporariamente desativados.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) também vai atuar com um esquema reforçado de ordenamento viário e fiscalização no entorno da Arena. Ao todo, serão montados 12 pontos fixos de fiscalização, além de rondas móveis, com a atuação de cerca de 40 agentes por noite, em sistema de revezamento. A operação deve mobilizar aproximadamente 200 profissionais ao longo dos dias de evento.

