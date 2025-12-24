Acesse sua conta
Prefeitura monta esquema especial de transporte para o Festival Virada Salvador 2026

Secretaria de Mobilidade (Semob) criou três linhas especiais

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 24 de dezembro de 2025 às 13:15

Ônibus de Salvador
Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

Para garantir o deslocamento do público até a Arena O Canto da Cidade, a Prefeitura de Salvador preparou um esquema especial de transporte coletivo durante os dias do Festival Virada Salvador 2026. A operação, coordenada pela Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), contará com a criação de três linhas especiais, com saída dos terminais Acesso Norte, Pirajá e Pituaçu, seguindo direto para o local do evento.

Além disso, seis linhas regulares terão o funcionamento ampliado, operando das 18h à 1h da manhã, com atendimento direto à área da festa e ligação com diferentes regiões da capital. Para facilitar o embarque e desembarque, dois pontos provisórios de ônibus serão instalados na Avenida Octávio Mangabeira, um em cada sentido da via. Durante o período, os demais pontos localizados nesse trecho ficarão temporariamente desativados.

A Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) também vai atuar com um esquema reforçado de ordenamento viário e fiscalização no entorno da Arena. Ao todo, serão montados 12 pontos fixos de fiscalização, além de rondas móveis, com a atuação de cerca de 40 agentes por noite, em sistema de revezamento. A operação deve mobilizar aproximadamente 200 profissionais ao longo dos dias de evento.

Programação do Festival Virada Salvador 2026

progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
progra por Divulgação
1 de 5
progra por Divulgação

O planejamento inclui ainda áreas específicas para embarque e desembarque de pessoas com deficiência e de veículos por aplicativo. Para quem optar por ir de carro, serão disponibilizados nove bolsões de estacionamento, que juntos somam 996 vagas de zona azul no entorno da festa.

