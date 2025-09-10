Acesse sua conta
Musical sobre Gal Costa estreia em 2026 e busca atrizes em Salvador

Audições acontecem em setembro, mês em que a cantora completaria 80 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 10 de setembro de 2025 às 07:39

Gal Costa foi vítima de um infarto em casa, no Rio
Gal Costa  Crédito: divulgação

A vida e a obra de Gal Costa vão ganhar os palcos em um espetáculo musical biográfico que estreia em março de 2026, em São Paulo. A montagem será apresentada no 033 Rooftop, espaço localizado no Complexo JK Iguatemi, com texto de Marilia Toledo e Emilio Boechat, direção de Marilia Toledo e Kleber Montanheiro e direção musical de Daniel Rocha.

Antes da estreia, a produção desembarca em Salvador para a primeira etapa de audições. Entre os dias 22 e 26 de setembro de 2025, quando Gal completaria 80 anos, o Espaço Cultural da Barroquinha receberá candidatas interessadas em interpretar a protagonista. Além da busca por atrizes soteropolitanas para viver Gal, também serão selecionados os intérpretes que darão vida a Gilberto Gil, Caetano Veloso e Maria Bethânia.

Idealizado por Marilia Toledo e produzido pela Paris Cultural, o musical já anunciou que as inscrições estão abertas até 16 de agosto. Mais informações estão disponíveis no Instagram oficial: @omusicalgal.

Vida de Gal Costa vai virar musical

Vida de Gal vai inspirar musical por Divulgação
Gal Costa por divulgação
Gal Costa por Reprodução
Preta Gil e Gal Costa por Reprodução
Marina Senna e Gal Costa - Foto: Alile Dara Onawale / Divulgação por Marina Senna e Gal Costa - Foto: Alile Dara Onawale / Divulgação
Gal Costa por TV Globo
Na reinauguração do TCA com Maria Bethânia e Gal Costa por Rogério Ferrari/CORREIO
1 de 7
Vida de Gal vai inspirar musical por Divulgação

