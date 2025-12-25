Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Dois presos são executados no interior da Bahia durante 'saidinha' de Natal

A investigação aponta que os suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos antes de fugirem do local

  • Foto do(a) author(a) Nauan Sacramento

  • Nauan Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:13

Os são dois homens, que chegaram ao local de moto e atiraram contra vítimas. Crédito: Reprodução: Redes Sociais

Dois homens beneficiados pela saída temporária de Natal foram mortos a tiros na tarde desta quarta-feira (24), véspera de feriado, no município de Laje, no interior da Bahia. As vítimas, que não tiveram as identidades oficialmente divulgadas pela polícia, eram internas do Conjunto Penal de Valença e cumpriam regime semiaberto. Apenas um dos homens teve sua identidade revelada sendo Darlan Paixão Santos.

De acordo com o registro da Polícia Militar, o crime ocorreu no início da tarde em uma via pública. Testemunhas relataram que os autores dos disparos chegaram ao local em uma motocicleta e abriram fogo contra os detentos, que morreram antes da chegada do socorro médico.

Após a execução, os suspeitos fugiram em direção ao município vizinho de Mutuípe. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil confirmou que as vítimas possuíam antecedentes criminais e estavam fora da unidade prisional para o período de festas de fim de ano, conforme previsto na Lei de Execução Penal. A principal suspeita é de que as execuções tenham sido motivadas por rivalidades anteriores ou disputas de facções, aproveitando a vulnerabilidade do período de liberdade temporária. O ataque sugere que os atiradores tinham informações sobre o paradeiro das vítimas.

O episódio ocorre em meio à "saidinha de Natal", que este ano permitiu que centenas de detentos do regime semiaberto na Bahia deixassem os presídios sob condições específicas, como o retorno obrigatório até o início de janeiro. O monitoramento eletrônico (tornozeleira) não era utilizado por ambas as vítimas no momento do crime.

A Delegacia Territorial de Laje instaurou um inquérito para apurar a autoria e a motivação do duplo homicídio. Os corpos foram encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Santo Antônio de Jesus para necropsia.

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Viatura e carro de passeio são atingidos por tiros em meio a confronto no Nordeste de Amaralina

Casal é morto a tiros em frente à igreja na Avenida ACM

Cadela adotada por alunos do IFBA é morta a tiros

Homem é morto a tiros pelo próprio irmão em briga por causa de água

Tags:

Crime Detento Execução

Mais recentes

Imagem - VLT de Salvador poderá ter vagões só para mulheres; entenda

VLT de Salvador poderá ter vagões só para mulheres; entenda
Imagem - O Rei em Salvador: como começou a tradição das rosas nos shows de Roberto Carlos

O Rei em Salvador: como começou a tradição das rosas nos shows de Roberto Carlos
Imagem - Ex que matou casal em escadaria de igreja na ACM não aceitava fim de namoro, dizem familiares

Ex que matou casal em escadaria de igreja na ACM não aceitava fim de namoro, dizem familiares

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos
01

Anjo da Guarda desta quinta (25 de dezembro) pede atenção antes de agir; veja o conselho para cada um dos 12 signos

Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos
02

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos

Imagem - Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos
03

Campeã brasileira de ginástica rítmica morre aos 18 anos

Imagem - Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)
04

Região da Rodoviária terá linha especial durante suspensão do metrô neste domingo (28)