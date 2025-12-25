BAHIA

Dois presos são executados no interior da Bahia durante 'saidinha' de Natal

A investigação aponta que os suspeitos chegaram em uma motocicleta e efetuaram os disparos antes de fugirem do local

Nauan Sacramento

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 13:13

Os são dois homens, que chegaram ao local de moto e atiraram contra vítimas. Crédito: Reprodução: Redes Sociais

Dois homens beneficiados pela saída temporária de Natal foram mortos a tiros na tarde desta quarta-feira (24), véspera de feriado, no município de Laje, no interior da Bahia. As vítimas, que não tiveram as identidades oficialmente divulgadas pela polícia, eram internas do Conjunto Penal de Valença e cumpriam regime semiaberto. Apenas um dos homens teve sua identidade revelada sendo Darlan Paixão Santos.

De acordo com o registro da Polícia Militar, o crime ocorreu no início da tarde em uma via pública. Testemunhas relataram que os autores dos disparos chegaram ao local em uma motocicleta e abriram fogo contra os detentos, que morreram antes da chegada do socorro médico.

Após a execução, os suspeitos fugiram em direção ao município vizinho de Mutuípe. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas, até o momento, ninguém foi preso.

A Polícia Civil confirmou que as vítimas possuíam antecedentes criminais e estavam fora da unidade prisional para o período de festas de fim de ano, conforme previsto na Lei de Execução Penal. A principal suspeita é de que as execuções tenham sido motivadas por rivalidades anteriores ou disputas de facções, aproveitando a vulnerabilidade do período de liberdade temporária. O ataque sugere que os atiradores tinham informações sobre o paradeiro das vítimas.

O episódio ocorre em meio à "saidinha de Natal", que este ano permitiu que centenas de detentos do regime semiaberto na Bahia deixassem os presídios sob condições específicas, como o retorno obrigatório até o início de janeiro. O monitoramento eletrônico (tornozeleira) não era utilizado por ambas as vítimas no momento do crime.