VIOLÊNCIA

Viatura e carro de passeio são atingidos por tiros em meio a confronto no Nordeste de Amaralina

Não houve feridos

Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 09:53

Viatura da PM foi alvejada Crédito: Reprodução

Dois confrontos entre policiais militares e criminosos armados marcaram a tarde desta quarta-feira (24) no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Durante as trocas de tiros, uma viatura da PM e um carro de passeio foram atingidos, mas nenhum policial se feriu. Nenhum dos suspeitos foi preso.

Equipes do 30º Batalhão realizavam patrulhamento motorizado quando avistaram cerca de 10 homens armados. Ao perceberem a presença policial, os suspeitos abriram fogo contra as guarnições, que revidaram e buscaram abrigo.

Devido à intensidade do confronto, outras equipes do 30º Batalhão, junto com agentes da Rondesp e da Apolo, foram acionadas para reforçar a ocorrência. Durante a ação, uma segunda troca de tiros ocorreu quando outra equipe foi surpreendida por bandidos na Rua José Inácio do Amaral, perto da área conhecida como Casa Verde. Em uma nova troca de tiros, os criminosos conseguiram escapar mais uma vez, e nenhum policial se feriu.

A PM informou que a viatura atingida sofreu danos no motor e no para-brisa dianteiro, enquanto o carro de passeio, um modelo Peugeot, teve os para-brisas dianteiro e traseiro estilhaçados.