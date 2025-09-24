Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Espetáculo da Osba em homenagem a Gal Costa terá transmissão ao vivo; saiba como assistir

Concerto será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves

  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:10

Concerto vai homenagear Gal Costa
Concerto vai homenagear Gal Costa Crédito: Divulgação

Com ingressos esgotados em menos de 24h, o concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia em homenagem a Gal Costa terá transmissão ao vivo pela TVE e pelo Youtube, nos canais da Osba e da TVE. O espetáculo ‘Gal 80’ acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

Realizado pelo Governo do Estado da Bahia, OSBA e o Centro Cultural Banco do Brasil, o espetáculo integra o calendário comemorativo do mês, quando a Orquestra completa 43 anos de fundação, além de marcar o encerramento do ‘1º Fórum OSBA de Orquestras Sinfônicas – Música de Concerto em Movimento’, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro no Goethe-Institut, em Salvador.

Osba vai homenagear Gal Costa

Evento vai homenagear Gal Costa por Divulgação
Fórum daOsba por Divulgação
Concerto vai homenagear Gal Costa por Fernando Gomes
Concerto da Osba vai homenagear Gal Costa por Fernando Gomes
Osba por Caio Lírio
Osba por Caio Lírio
Osba por Caio Lírio
Osba por Caio Lírio
1 de 8
Evento vai homenagear Gal Costa por Divulgação

Gal 80

Com regência de Carlos Prazeres, maestro titular da OSBA, e direção artística de Manno Góes, ‘Gal 80’ vai celebrar os 80 anos de nascimento de uma das vozes mais marcantes da música brasileira e promete emocionar o público com uma releitura sinfônica da obra da artista baiana. Entre os convidados que participarão da homenagem, estão Aiace, Angela Velloso, Clariana, Claudia Cunha, Emanuelle Araújo, Lazzo Matumbi, Luíza Britto, Márcia Short, Simoninha, Sophie Charlotte e Walerie Gondim.

Leia mais

Imagem - Primeira música de álbum póstumo de Gal Costa é lançado; escute

Primeira música de álbum póstumo de Gal Costa é lançado; escute

Imagem - Musical sobre Gal Costa estreia em 2026 e busca atrizes em Salvador

Musical sobre Gal Costa estreia em 2026 e busca atrizes em Salvador

Imagem - Osba celebra 80 anos de Gal Costa com concerto na Concha Acústica em setembro

Osba celebra 80 anos de Gal Costa com concerto na Concha Acústica em setembro

Mais do que uma celebração, o espetáculo reforça a relação histórica da OSBA com Gal Costa, construída em momentos emblemáticos: estiveram juntas na reinauguração do Teatro Castro Alves, em 1993; dividiram o palco da Bahia Marina em 2000, ao lado de Luciano Pavarotti e Maria Bethânia, na celebração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil; e voltaram a se encontrar na Concha Acústica, em 2006.

Além disso, mais recentemente, em 2023, a OSBA apresentou o concerto ‘Balancê – O Carnaval de Gal’, revisitando o repertório carnavalesco da cantora.

Mais recentes

Imagem - Ingressos para peça que marca retorno de Wagner Moura aos palcos começam a ser vendidos hoje

Ingressos para peça que marca retorno de Wagner Moura aos palcos começam a ser vendidos hoje
Imagem - 7 curiosidades interessantes sobre o quokka 

7 curiosidades interessantes sobre o quokka 
Imagem - Humorista genial, Chico Anysio ganha especial na Globoplay

Humorista genial, Chico Anysio ganha especial na Globoplay

MAIS LIDAS

Imagem - Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’
01

Advogada que fraudou processos no INSS contava com ajuda de ‘gerente apaixonado’

Imagem - Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia
02

Advogada é alvo de operação em condomínio de luxo por fraudes no INSS na Bahia

Imagem - Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia
03

Prêmio de R$ 100 mil: veja se você concorre ao sorteio de setembro da Nota Premiada Bahia

Imagem - Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas
04

Ex-marido noticiou acidente fatal de apresentadora sem saber que ela estava entre as vítimas