Espetáculo da Osba em homenagem a Gal Costa terá transmissão ao vivo; saiba como assistir

Concerto será na Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Alô Alô Bahia

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 09:10

Concerto vai homenagear Gal Costa Crédito: Divulgação

Com ingressos esgotados em menos de 24h, o concerto da Orquestra Sinfônica da Bahia em homenagem a Gal Costa terá transmissão ao vivo pela TVE e pelo Youtube, nos canais da Osba e da TVE. O espetáculo ‘Gal 80’ acontece nesta sexta-feira (26), a partir das 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador.

Realizado pelo Governo do Estado da Bahia, OSBA e o Centro Cultural Banco do Brasil, o espetáculo integra o calendário comemorativo do mês, quando a Orquestra completa 43 anos de fundação, além de marcar o encerramento do ‘1º Fórum OSBA de Orquestras Sinfônicas – Música de Concerto em Movimento’, que acontece nos dias 24 e 25 de setembro no Goethe-Institut, em Salvador.

Gal 80

Com regência de Carlos Prazeres, maestro titular da OSBA, e direção artística de Manno Góes, ‘Gal 80’ vai celebrar os 80 anos de nascimento de uma das vozes mais marcantes da música brasileira e promete emocionar o público com uma releitura sinfônica da obra da artista baiana. Entre os convidados que participarão da homenagem, estão Aiace, Angela Velloso, Clariana, Claudia Cunha, Emanuelle Araújo, Lazzo Matumbi, Luíza Britto, Márcia Short, Simoninha, Sophie Charlotte e Walerie Gondim.

Mais do que uma celebração, o espetáculo reforça a relação histórica da OSBA com Gal Costa, construída em momentos emblemáticos: estiveram juntas na reinauguração do Teatro Castro Alves, em 1993; dividiram o palco da Bahia Marina em 2000, ao lado de Luciano Pavarotti e Maria Bethânia, na celebração dos 500 anos do Descobrimento do Brasil; e voltaram a se encontrar na Concha Acústica, em 2006.