Osba celebra 80 anos de Gal Costa com concerto na Concha Acústica em setembro

Apresentação terá regência do maestro Carlos Prazeres e direção artística de Manno Góes

Carol Neves

Publicado em 28 de agosto de 2025 às 08:32

Concerto da Osba vai homenagear Gal Costa Crédito: Fernando Gomes

A Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba) realizará, nos dias 24 e 25 de setembro, o 1º Fórum Osba de Orquestras Sinfônicas, no Teatro do Goethe-Institut, em Salvador. Com o tema “Música de Concerto em Movimento”, o encontro terá mesas de debates sobre gestão, produção e programação artística, reunindo músicos, gestores, produtores, pesquisadores, estudantes e interessados no universo da música de concerto.

O fórum será encerrado no dia 26 de setembro, às 19h, com um concerto da Osba na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em homenagem a Gal Costa, que completaria 80 anos nessa data. A apresentação terá regência do maestro Carlos Prazeres e direção artística de Manno Góes. Os artistas convidados e mais detalhes sobre ingressos serão divulgados posteriormente.

Entre os palestrantes confirmados estão Ana Flávia Cabral (Fundação OSB), Bruno Monteiro (Secult/BA), Marcelo Lopes (ABRAOSC/Fosesp), Nathalia Costa (Theatro Municipal de São Paulo), Paulo Costa Lima (ABM/CNPq/Ufba), Raquel Amado (ORSSE/Funcap) e Raquel Rosa (Fosesp), além de outros nomes.

A programação prevê quatro mesas temáticas: “43 anos da Orquestra Sinfônica da Bahia”; “Do palco à praça: produzindo pontes entre orquestra e território”; “Desafios na gestão de orquestras profissionais”; e “Novos caminhos para a música de concerto”. Informações sobre inscrições e acesso serão anunciadas em breve.

A relação entre Gal Costa e a Osba foi marcada por encontros importantes. Em 1993, dividiram o palco na reinauguração do Teatro Castro Alves; em 2000, participaram de show histórico na Bahia Marina, ao lado de Luciano Pavarotti e Maria Bethânia, na celebração dos 500 anos do Brasil; em 2006, estiveram juntas novamente na Concha Acústica. Mais recentemente, em 2023, a orquestra apresentou “Balancê – O Carnaval de Gal”, dentro do projeto “Baile Concerto”.

Serviço:

1º Fórum OSBA de Orquestras Sinfônicas – ‘Música de Concerto em Movimento’

Datas: 24 e 25 de setembro

Horário: 14h

Local: Teatro do Goethe-Institut, Salvador

Entrada: Gratuita (informações sobre inscrições serão divulgadas em breve)

Homenagem da Osba aos 80 anos de Gal Costa

Data: 26 de setembro

Local: Concha Acústica do TCA, 19h

Horário: 19h

Regência: Carlos Prazeres

Direção artística: Manno Góes