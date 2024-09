ANIVERSARIANTE

Bethânia resgata foto para homenagear Gal Costa, que completaria 79 anos

Este não foi o único post que Maria Bethânia fez para homenagear Gal Costa. A irmã de Caetano Veloso ainda compartilhou alguns vídeos com a amiga ao longo do dia. “Uma voz, um cristal. ‘Não conheço outra voz com aquele timbre, nem com aquela pureza sonora. Acho a voz dela uma coisa rara”, escreveu a artista ao publicar um trecho do documentário “Os Doces Bárbaros”.