Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ex que matou casal em escadaria de igreja na ACM não aceitava fim de namoro, dizem familiares

Casal ainda tentou se refugiar no templo, mas ambos foram baleados e mortos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:20

Lívia Denise foi morta pelo ex, Vinícius
Lívia Denise foi morta pelo ex, Vinícius Crédito: Reprodução

Preso no Centro Psiquiátrico de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, após matar Lívia Denise Dias de Souza, 23 anos, e o namorado dela, Arthur Cesar Santos de Santana, 25, Vinícius Santos de Jesus, de 31 anos, não aceitava o fim do relacionamento de cinco anos com a jovem, segundo familiares da vítima.

O casal foi atacado durante a noite da terça-feira (23), em frente a uma igreja na Avenida ACM, em Salvador. Tentando se proteger, Lívia e Arthur buscaram refúgio dentro do templo, mas foram atingidos ainda na escada e não resistiram aos ferimentos. Vinícius foi localizado por policiais militares na unidade médica, após denúncia de um parente dele. Ele estava com um revólver, munições, um canivete, um celular e um cartão de passagem do metrô. Preso, ele confessou o crime e permanece à disposição da Justiça.

Feminicídio: casal é morto nas escadarias de igreja na avenida ACM

Lívia Denise Dias de Souza por Reprodução
Vinícius Santos de Jesus foi preso por Reprodução
Escadarias de igreja, onde casal foi morto por Reprodução/TV Bahia
Lívia Denise Dias de Souza por Reprodução
Lívia Denise Dias de Souza tinha 23 anos por Reprodução
Crime aconteceu na frente de igreja na ACM por Divulgação
1 de 6
Lívia Denise Dias de Souza por Reprodução

Lívia trabalhava como atendente em uma rede de fast food e estava de férias. No momento do crime, passeava com Arthur, com quem havia começado um relacionamento recente. "Hoje minha mãe está sofrendo, minha família toda e por eu ser mulher e estar vulnerável, eu peço que vocês se cuidem", disse, emocionada, Letícia Kely de Souza, em entrevista à TV Bahia. 

O sepultamento de Lívia está marcado para quinta-feira (25), às 11h45, no Cemitério Bosque da Paz. O corpo de Arthur será enterrado às 14h.

Tags:

Feminicído Lívia Denise Dias de Souza

Mais recentes

Imagem - Três linhas são criadas para atender ao Festival Virada Salvador; saiba quais

Três linhas são criadas para atender ao Festival Virada Salvador; saiba quais
Imagem - Salvador tem esquema especial de transporte para shows de Frei Gilson e Roberto Carlos; confira

Salvador tem esquema especial de transporte para shows de Frei Gilson e Roberto Carlos; confira
Imagem - Viatura e carro de passeio são atingidos por tiros em meio a confronto no Nordeste de Amaralina

Viatura e carro de passeio são atingidos por tiros em meio a confronto no Nordeste de Amaralina

MAIS LIDAS

Imagem - Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026
01

Confira a ordem das atrações do Festival Virada Salvador 2026

Imagem - Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal
02

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Imagem - Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto
03

Crianças tentam defender mãe e são mortas a marretadas pelo padrasto

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde