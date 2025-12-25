VIOLÊNCIA

Ex que matou casal em escadaria de igreja na ACM não aceitava fim de namoro, dizem familiares

Casal ainda tentou se refugiar no templo, mas ambos foram baleados e mortos

Carol Neves

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 12:20

Lívia Denise foi morta pelo ex, Vinícius Crédito: Reprodução

Preso no Centro Psiquiátrico de Saúde Clementino Fraga, nos Barris, após matar Lívia Denise Dias de Souza, 23 anos, e o namorado dela, Arthur Cesar Santos de Santana, 25, Vinícius Santos de Jesus, de 31 anos, não aceitava o fim do relacionamento de cinco anos com a jovem, segundo familiares da vítima.

O casal foi atacado durante a noite da terça-feira (23), em frente a uma igreja na Avenida ACM, em Salvador. Tentando se proteger, Lívia e Arthur buscaram refúgio dentro do templo, mas foram atingidos ainda na escada e não resistiram aos ferimentos. Vinícius foi localizado por policiais militares na unidade médica, após denúncia de um parente dele. Ele estava com um revólver, munições, um canivete, um celular e um cartão de passagem do metrô. Preso, ele confessou o crime e permanece à disposição da Justiça.

Lívia trabalhava como atendente em uma rede de fast food e estava de férias. No momento do crime, passeava com Arthur, com quem havia começado um relacionamento recente. "Hoje minha mãe está sofrendo, minha família toda e por eu ser mulher e estar vulnerável, eu peço que vocês se cuidem", disse, emocionada, Letícia Kely de Souza, em entrevista à TV Bahia.