Carlinhos Brown lança Camarote 2026 e promete Carnaval imersivo inspirado no samba de roda

Heider Sacramento
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:32
O som do tambor e o gingado do Recôncavo vão guiar o Carnaval de Salvador em 2026. Carlinhos Brown apresentou nesta quinta-feira (6), durante o Summit de Negócios Made in Bahia, o conceito do Camarote Brown 2026, que promete uma experiência imersiva inspirada no samba de roda.
Idealizado em parceria com a Zum Brazil Eventos e Lícia Fábio, o projeto propõe um mergulho nas raízes da Bahia, unindo arte, música, gastronomia e sustentabilidade em uma mesma vivência. O público será convidado a atravessar ambientes temáticos que misturam tradição e modernidade, como o Palco Chula, a Varanda Recôncavo e o Museu Alfagamabetizado, criado para celebrar os 30 anos do disco que apresentou Brown ao mundo.
“Mesmo diante de tantas influências que formaram o Carnaval de Salvador, o samba de roda sempre esteve na base, pulsando nas nossas raízes. Em 2026, queremos celebrar esse ritmo ancestral e os 30 anos do meu primeiro álbum solo, o Alfagamabetizado, que também carrega essa essência do Recôncavo”, afirmou o músico durante o lançamento.
Carlinhos Brown lança camarote
A proposta, segundo os organizadores, é que o camarote funcione como um centro vivo de cultura afro-baiana, com experiências abertas também ao público da avenida. Haverá ativações inéditas, como o Mirante Maré Cheia e o Palco Umbigada, que devem combinar música, performance e gastronomia em formato sensorial.
“O Camarote Brown é uma celebração da cultura afro-baiana e do legado de Brown como artista, educador e inovador. Seu nome e suas obras estão profundamente marcados na história da música baiana e brasileira”, afirmou Tuca Zamaroni, CEO e fundadora da Zum Brazil Eventos.
O projeto conta ainda com o apoio dos irmãos Matheus e Augusto Chetto, que integram a Diretoria e o Conselho do Grupo Carlinhos Brown.
Após o anúncio, Brown transformou o Centro de Convenções em palco e fez uma apresentação intimista para os convidados do Summit de Negócios Made in Bahia, que reuniu mais de 6 mil inscritos e mais de 100 marcas em sua segunda edição. O momento marcou a fusão entre Carnaval, economia criativa e empreendedorismo, apontando o tom da folia do próximo ano: ancestral, sensorial e baianíssima.