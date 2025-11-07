FOLIA 2026

Carlinhos Brown lança Camarote 2026 e promete Carnaval imersivo inspirado no samba de roda

Projeto apresentado durante o Summit de Negócios Made in Bahia celebra os 30 anos do álbum Alfagamabetizado

Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:32

Carlinhos Brown apresenta camarote inspirado no samba de roda Crédito: Semente Films

O som do tambor e o gingado do Recôncavo vão guiar o Carnaval de Salvador em 2026. Carlinhos Brown apresentou nesta quinta-feira (6), durante o Summit de Negócios Made in Bahia, o conceito do Camarote Brown 2026, que promete uma experiência imersiva inspirada no samba de roda.

Idealizado em parceria com a Zum Brazil Eventos e Lícia Fábio, o projeto propõe um mergulho nas raízes da Bahia, unindo arte, música, gastronomia e sustentabilidade em uma mesma vivência. O público será convidado a atravessar ambientes temáticos que misturam tradição e modernidade, como o Palco Chula, a Varanda Recôncavo e o Museu Alfagamabetizado, criado para celebrar os 30 anos do disco que apresentou Brown ao mundo.

“Mesmo diante de tantas influências que formaram o Carnaval de Salvador, o samba de roda sempre esteve na base, pulsando nas nossas raízes. Em 2026, queremos celebrar esse ritmo ancestral e os 30 anos do meu primeiro álbum solo, o Alfagamabetizado, que também carrega essa essência do Recôncavo”, afirmou o músico durante o lançamento.

Carlinhos Brown lança camarote 1 de 4

A proposta, segundo os organizadores, é que o camarote funcione como um centro vivo de cultura afro-baiana, com experiências abertas também ao público da avenida. Haverá ativações inéditas, como o Mirante Maré Cheia e o Palco Umbigada, que devem combinar música, performance e gastronomia em formato sensorial.

“O Camarote Brown é uma celebração da cultura afro-baiana e do legado de Brown como artista, educador e inovador. Seu nome e suas obras estão profundamente marcados na história da música baiana e brasileira”, afirmou Tuca Zamaroni, CEO e fundadora da Zum Brazil Eventos.

O projeto conta ainda com o apoio dos irmãos Matheus e Augusto Chetto, que integram a Diretoria e o Conselho do Grupo Carlinhos Brown.