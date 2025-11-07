Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Carlinhos Brown lança Camarote 2026 e promete Carnaval imersivo inspirado no samba de roda

Projeto apresentado durante o Summit de Negócios Made in Bahia celebra os 30 anos do álbum Alfagamabetizado

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 12:32

Carlinhos Brown apresenta camarote inspirado no samba de roda
Carlinhos Brown apresenta camarote inspirado no samba de roda Crédito: Semente Films

O som do tambor e o gingado do Recôncavo vão guiar o Carnaval de Salvador em 2026. Carlinhos Brown apresentou nesta quinta-feira (6), durante o Summit de Negócios Made in Bahia, o conceito do Camarote Brown 2026, que promete uma experiência imersiva inspirada no samba de roda.

Idealizado em parceria com a Zum Brazil Eventos e Lícia Fábio, o projeto propõe um mergulho nas raízes da Bahia, unindo arte, música, gastronomia e sustentabilidade em uma mesma vivência. O público será convidado a atravessar ambientes temáticos que misturam tradição e modernidade, como o Palco Chula, a Varanda Recôncavo e o Museu Alfagamabetizado, criado para celebrar os 30 anos do disco que apresentou Brown ao mundo.

“Mesmo diante de tantas influências que formaram o Carnaval de Salvador, o samba de roda sempre esteve na base, pulsando nas nossas raízes. Em 2026, queremos celebrar esse ritmo ancestral e os 30 anos do meu primeiro álbum solo, o Alfagamabetizado, que também carrega essa essência do Recôncavo”, afirmou o músico durante o lançamento.

Carlinhos Brown lança camarote

Sócios do Summit de Negócios Made in Bahia ao lado de Carlinhos Brown por Semente Films
Carlinhos Brown, Fernanda Lacorte e Tuca Zamaroni por Semente Films
Carlinhos Brown apresenta camarote inspirado no samba de roda por Semente Films
Tuca Zamaroni e Lícia Fábio por Semente Films
1 de 4
Sócios do Summit de Negócios Made in Bahia ao lado de Carlinhos Brown por Semente Films

A proposta, segundo os organizadores, é que o camarote funcione como um centro vivo de cultura afro-baiana, com experiências abertas também ao público da avenida. Haverá ativações inéditas, como o Mirante Maré Cheia e o Palco Umbigada, que devem combinar música, performance e gastronomia em formato sensorial.

“O Camarote Brown é uma celebração da cultura afro-baiana e do legado de Brown como artista, educador e inovador. Seu nome e suas obras estão profundamente marcados na história da música baiana e brasileira”, afirmou Tuca Zamaroni, CEO e fundadora da Zum Brazil Eventos.

O projeto conta ainda com o apoio dos irmãos Matheus e Augusto Chetto, que integram a Diretoria e o Conselho do Grupo Carlinhos Brown.

Após o anúncio, Brown transformou o Centro de Convenções em palco e fez uma apresentação intimista para os convidados do Summit de Negócios Made in Bahia, que reuniu mais de 6 mil inscritos e mais de 100 marcas em sua segunda edição. O momento marcou a fusão entre Carnaval, economia criativa e empreendedorismo, apontando o tom da folia do próximo ano: ancestral, sensorial e baianíssima.

Leia mais

Imagem - Diretora da Globo sai em defesa de Manuela Dias após críticas de Taís Araújo sobre 'Vale Tudo'

Diretora da Globo sai em defesa de Manuela Dias após críticas de Taís Araújo sobre 'Vale Tudo'

Imagem - Amigos de Ayrton Senna revelam detalhes do dossiê que família entregou contra Adriane Galisteu na véspera da morte

Amigos de Ayrton Senna revelam detalhes do dossiê que família entregou contra Adriane Galisteu na véspera da morte

Imagem - Como é a mansão zen de Anitta com espaço para rituais e contato com a natureza

Como é a mansão zen de Anitta com espaço para rituais e contato com a natureza

Tags:

Carlinhos Brown

Mais recentes

Imagem - Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais

Andreas von Richthofen: irmão cortou laços com Suzane, se afundou em drogas, surtou e teve a vida destruída após assassinato dos pais
Imagem - Veja dieta detox de modelo internacional que enxuga até 2 kg em 7 dias

Veja dieta detox de modelo internacional que enxuga até 2 kg em 7 dias
Imagem - Adriana Oliveira publica textão após demissão da TV Bahia: 'Continuar seria me violentar'

Adriana Oliveira publica textão após demissão da TV Bahia: 'Continuar seria me violentar'

MAIS LIDAS

Imagem - Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)
01

Resultado da Quina 6873, desta sexta-feira (7)

Imagem - Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos
02

Anúncio de reestruturação do Planserv causa temor em servidores baianos

Imagem - Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)
03

Leão, Virgem, Escorpião e Peixes vão receber uma mensagem especial do universo hoje (7 de novembro)

Imagem - Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes
04

Itaú fecha agência em Salvador e transfere 24 mil clientes