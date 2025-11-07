Diretora da Globo sai em defesa de Manuela Dias após críticas de Taís Araújo sobre 'Vale Tudo'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:56
A diretora Amora Mautner, que estará à frente da próxima novela das nove da Globo, saiu em defesa da autora Manuela Dias após as críticas feitas por Taís Araújo à condução de Vale Tudo. A atriz, que viveu a protagonista Raquel na trama, afirmou que algumas decisões criativas tomadas pela autora na reta final da história teriam prejudicado o desenvolvimento de sua personagem.
Taís Araujo
Em uma publicação nas redes sociais, Amora elogiou o desempenho do folhetim e afirmou que o drama faz parte da essência da teledramaturgia. “A novela foi maravilhosa. Sem sofrimento da heroína, não existe novela (risos). É dramaturgia o que fazemos. A novela ficou para a história”, escreveu.
Mautner, que já havia codirigido sucessos como Avenida Brasil, reforçou a importância das emoções e reviravoltas nas novelas, mesmo quando causam desconforto entre o elenco.