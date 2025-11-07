Acesse sua conta
Diretora da Globo sai em defesa de Manuela Dias após críticas de Taís Araújo sobre 'Vale Tudo'

Amora Mautner elogiou o trabalho da autora e disse que “sem sofrimento da heroína, não existe novela”

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 11:56

Amora Mautner e Taís Araujo
Amora Mautner e Taís Araujo Crédito: Reprodução

A diretora Amora Mautner, que estará à frente da próxima novela das nove da Globo, saiu em defesa da autora Manuela Dias após as críticas feitas por Taís Araújo à condução de Vale Tudo. A atriz, que viveu a protagonista Raquel na trama, afirmou que algumas decisões criativas tomadas pela autora na reta final da história teriam prejudicado o desenvolvimento de sua personagem.

Taís Araujo

Taís Araujo por Reprodução/Instagram

Em uma publicação nas redes sociais, Amora elogiou o desempenho do folhetim e afirmou que o drama faz parte da essência da teledramaturgia. “A novela foi maravilhosa. Sem sofrimento da heroína, não existe novela (risos). É dramaturgia o que fazemos. A novela ficou para a história”, escreveu.

Mautner, que já havia codirigido sucessos como Avenida Brasil, reforçou a importância das emoções e reviravoltas nas novelas, mesmo quando causam desconforto entre o elenco.

Tags:

tv Globo Vale Tudo Taís Araujo

