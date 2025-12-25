Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

O que acontece quando dois satélites se encontram no espaço sideral: 'Muda tudo'

Experimento mostra como pequenas naves podem substituir estruturas gigantes

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 07:00

Avanço europeu promete transformar viagens e observação espacial
Avanço europeu promete transformar viagens e observação espacial Crédito: NASA/JPL-Caltech

Um avanço tecnológico permitiu que dois satélites se encontrassem e voassem juntos no espaço sem qualquer comando vindo da Terra. O experimento pode alterar profundamente a forma como missões espaciais são planejadas.

A demonstração ocorreu durante uma missão da Agência Espacial Europeia, a dezenas de milhares de quilômetros do planeta.

Telescópio - imagens do espaço e da Terra

Observar planetas distantes não é tarefa simples por Divulgação
Telescópio espacial captura exoplaneta em disco de poeira estelar por ESA
Cada imagem representa um passo enorme para a ciência por Paula Fróes/ CORREIO
Imagem captada pelo telescópio (VLT) e divulgada pelo Observátório Europeu do Sul mostra a nebulosa de Saturno, ou nebulosa NGC 7009. por European Southern Observatory
Imagem do Observatório Europeu do Sul mostra a galáxia espiral NGC 3981 capturada pelo telescópio FORS2. por EUROPEAN SOUTHERN OBSERVATORY/AFP
Telescópios para observação no Planetário da Ufba por Paula Fróes/CORREIO
1 de 6
Observar planetas distantes não é tarefa simples por Divulgação

LEIA MAIS

Chá e café têm efeitos opostos e podem comprometer os ossos em mulheres idosas; saiba como não errar

Usar verde no Natal engravida? Especialista em cores explica a superstição

O que explica? Humanidade recebe sinal de 10 segundos vindo de 13 bilhões de anos atrás

Só paranoia? O que explica cada vez mais pessoas cobrirem as câmeras dos celulares com fita adesiva

A árvore que ocupa pouco espaço, dá belos frutos e é ideal para pequenos jardins no Brasil

A conquista chama atenção porque aponta uma solução para um problema antigo: o alto custo e a complexidade de lançar grandes estruturas espaciais a partir da Terra.

Menos peso, mais possibilidades

Enviar telescópios e naves gigantes ao espaço exige foguetes robustos e investimentos elevados. Por isso, cientistas buscam alternativas que reduzam riscos e ampliem o alcance das missões.

A missão Proba-3 surgiu com esse objetivo. Dois satélites foram lançados para testar a capacidade de se localizar e manter uma formação estável, mesmo separados por grandes distâncias.

Durante o experimento, ambos atuaram como se fossem um único equipamento. O controle foi totalmente autônomo, mostrando que a cooperação entre naves menores é viável.

Precisão no vazio espacial

O teste foi realizado a cerca de 60 mil quilômetros da Terra, uma região onde não há GPS ou referências externas. Nesse ambiente, cada decisão precisa ser tomada pela própria espaçonave.

John Leif Jørgensen, professor e chefe de departamento da DTU Space, resumiu o desafio em entrevista ao portal dinamarquês DR: “Estamos a 60.000 quilômetros da Terra, um lugar onde não há GPS. Portanto, uma espaçonave precisa encontrar a outra e se aproximar dela.”

Segundo ele, o resultado foi surpreendente. “E funcionou. O sistema provou ser eficaz além de todas as expectativas”, afirmou, reforçando o potencial da tecnologia desenvolvida na DTU Space.

Ciência além dos limites atuais

As aplicações dessa inovação vão além do transporte espacial. Na astronomia, o tamanho dos telescópios define o nível de detalhe das observações feitas a partir do espaço.

Hoje, o James Webb representa o estado da arte, mas ainda enfrenta limitações para observar exoplanetas com clareza. A alternativa pode estar na soma de instrumentos menores.

Satélites voando em formação podem simular um espelho gigante. “Então você realmente poderá construir um telescópio capaz de iluminar exoplanetas”, diz Jørgensen, apontando para uma transformação na astrofísica.

Leia mais

Imagem - Esqueça o Brasil e o México: esse país latino tem as melhores condições de vida e já ultrapassa as potências do continente

Esqueça o Brasil e o México: esse país latino tem as melhores condições de vida e já ultrapassa as potências do continente

Imagem - O que significa tocar em alguém enquanto você fala, segundo a psicologia?

O que significa tocar em alguém enquanto você fala, segundo a psicologia?

Imagem - O segredo que guarda o Pilates: 4 exercícios fáceis para fortalecer e tonificar o corpo

O segredo que guarda o Pilates: 4 exercícios fáceis para fortalecer e tonificar o corpo

Mais recentes

Imagem - Atitude de Rico Melquiades no Natal divide opiniões após decisão de não mostrar a ceia; entenda

Atitude de Rico Melquiades no Natal divide opiniões após decisão de não mostrar a ceia; entenda
Imagem - Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos

Após separação, Ivete Sangalo e Daniel Cady passam Natal juntos: 'Lembrar do que importa'; veja fotos
Imagem - Natal poderoso: Anjo do Destino traz virada energética para os signos mudarem 2026 ainda hoje (25 de dezembro)

Natal poderoso: Anjo do Destino traz virada energética para os signos mudarem 2026 ainda hoje (25 de dezembro)

MAIS LIDAS

Imagem - Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio
01

Como é a mansão de Vini Jr. avaliada em R$ 20 milhões com boate subterrânea no Rio

Imagem - Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM
02

Bruno Reis anuncia data de entrega do novo viaduto da Avenida ACM

Imagem - Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal
03

Confira o abre e fecha em Salvador e RMS durante o feriado de Natal

Imagem - Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde
04

Decisão tomada: supermercados vão fechar aos domingos a partir de 2026; veja onde