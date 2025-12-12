CURIOSIDADES

Esqueça o Brasil e o México: esse país latino tem as melhores condições de vida e já ultrapassa as potências do continente

Índice da Numbeo 2025 confirma que o Uruguai atingiu patamares de qualidade de vida comparáveis a países desenvolvidos

Agência Correio

Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:00

Estabilidade política e social, somada à baixa criminalidade, garante a liderança do Uruguai na América Latina Crédito: Intendencia de Montevideo/Wikimedia Commons

Em contraste com a instabilidade de inflação e serviços públicos em muitos lugares da região, uma nação vizinha tem chamado a atenção por sua estabilidade.

O Índice de Qualidade de Vida 2025, produzido pela plataforma Numbeo, mostra que o Uruguai alcançou pontuações semelhantes às encontradas em nações desenvolvidas.

Padrão de vida comparável a países ricos

Este país, com uma população de apenas 3,5 milhões de habitantes, desponta como o melhor lugar da América Latina para se viver.

O país ultrapassa até nações como o México, a Costa Rica e o Chile, que historicamente competem pelo topo da lista.

A elaboração deste ranking considera uma vasta gama de indicadores essenciais para o dia a dia.

A Numbeo compila dados sobre saúde, segurança e o poder de compra da população.

Além disso, são analisados o custo de vida geral, a qualidade do clima, a eficiência da mobilidade urbana, a habitação e as condições ambientais.

As cinco razões da superioridade uruguaia

Para entender essa liderança, o jornal argentino El Cronista detalhou cinco pontos chave que explicam a posição do Uruguai.

Um fator de destaque é a baixa criminalidade. Essa realidade proporciona aos cidadãos um cotidiano muito mais seguro do que aquele vivido na maior parte dos países vizinhos.

Outro pilar fundamental é a estabilidade política e social. Ela garante que o país possa tomar decisões que beneficiam os moradores a longo prazo.

O Uruguai também possui uma infraestrutura urbana de qualidade, que é impulsionada por um sistema de transporte público bem organizado.

Além disso, o acesso ao sistema de saúde representa um grande diferencial. O país garante uma cobertura ampla, com serviços de saúde reconhecidos regionalmente.

Por fim, as questões ambientais contribuem favoravelmente. O país possui um clima ameno e níveis de poluição inferiores aos observados em outras grandes cidades da América Latina.

O El Cronista afirma que o país investe consistentemente nesses setores, o que tem gerado crescimento contínuo no ranking.

Onde o Brasil e outros países se posicionam

Vale lembrar que o Uruguai não é apenas um líder em qualidade de vida, mas também um destino receptivo. Os brasileiros, por exemplo, conseguem entrar no país vizinho portando apenas o documento de identidade.

A lista completa de 2025, fornecida pela Numbeo, mostra a ordem das nações com melhor qualidade de vida na região: