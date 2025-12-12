Esqueça o Brasil e o México: esse país latino tem as melhores condições de vida e já ultrapassa as potências do continente

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Agência Correio
Publicado em 12 de dezembro de 2025 às 20:00
Em contraste com a instabilidade de inflação e serviços públicos em muitos lugares da região, uma nação vizinha tem chamado a atenção por sua estabilidade.
O Índice de Qualidade de Vida 2025, produzido pela plataforma Numbeo, mostra que o Uruguai alcançou pontuações semelhantes às encontradas em nações desenvolvidas.
Viagem pelas belezas do Uruguai
Este país, com uma população de apenas 3,5 milhões de habitantes, desponta como o melhor lugar da América Latina para se viver.
O país ultrapassa até nações como o México, a Costa Rica e o Chile, que historicamente competem pelo topo da lista.
A elaboração deste ranking considera uma vasta gama de indicadores essenciais para o dia a dia.
A Numbeo compila dados sobre saúde, segurança e o poder de compra da população.
Além disso, são analisados o custo de vida geral, a qualidade do clima, a eficiência da mobilidade urbana, a habitação e as condições ambientais.
Para entender essa liderança, o jornal argentino El Cronista detalhou cinco pontos chave que explicam a posição do Uruguai.
Um fator de destaque é a baixa criminalidade. Essa realidade proporciona aos cidadãos um cotidiano muito mais seguro do que aquele vivido na maior parte dos países vizinhos.
Outro pilar fundamental é a estabilidade política e social. Ela garante que o país possa tomar decisões que beneficiam os moradores a longo prazo.
O Uruguai também possui uma infraestrutura urbana de qualidade, que é impulsionada por um sistema de transporte público bem organizado.
Além disso, o acesso ao sistema de saúde representa um grande diferencial. O país garante uma cobertura ampla, com serviços de saúde reconhecidos regionalmente.
Por fim, as questões ambientais contribuem favoravelmente. O país possui um clima ameno e níveis de poluição inferiores aos observados em outras grandes cidades da América Latina.
O El Cronista afirma que o país investe consistentemente nesses setores, o que tem gerado crescimento contínuo no ranking.
Vale lembrar que o Uruguai não é apenas um líder em qualidade de vida, mas também um destino receptivo. Os brasileiros, por exemplo, conseguem entrar no país vizinho portando apenas o documento de identidade.
A lista completa de 2025, fornecida pela Numbeo, mostra a ordem das nações com melhor qualidade de vida na região: