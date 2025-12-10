Acesse sua conta
Pesquisa revela o 'Q.I' do seu cachorro e diz quem são os mais inteligentes e os mais burros

Estudo finlandês analisa o desempenho cognitivo de diferentes raças e revela quais se destacam e quais ficam atrás

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 17:00

Embora muita gente escolha um cachorro por porte, personalidade ou aparência, as raças apresentam diferenças marcantes quando o assunto é inteligência.

Um estudo conduzido na Finlândia apontou o Pastor Belga Malinois como o cão mais inteligente do planeta.

Q.I. do cão: veja as raças de cachorros mais inteligentes

Na pesquisa, mil animais de 13 raças foram submetidos a diversos desafios para avaliar como se saíam em situações específicas.

Entre os testes aplicados estavam leitura de gestos humanos, detecção de gestos enganosos, solução de problemas espaciais em um circuito, persistência e interação com humanos diante de uma tarefa impossível.

O Malinois se destacou ao somar 35 dos 39 pontos totais.

As raças com pontuações mais altas foram classificadas como as mais inteligentes. Porém, como explicou Saara Junttila, coautora do estudo e doutoranda em cognição canina pela Universidade de Helsinque, cada raça demonstrou pontos fortes e limitações próprias.

"A maioria das raças tinha seus pontos fortes e fracos. Por exemplo, o labrador retriever era muito bom em interpretar gestos humanos, mas não tão bom em resolver problemas espaciais. Algumas raças, como o pastor de Shetland, obtiveram pontuações bastante uniformes em quase todos os testes", relatou Saara em comunicado à imprensa.

A partir disso, o ranking entre as treze raças avaliadas ficou assim:

1 — Pastor Belga Malinois

2 — Kelpie australiano

3 — Labrador retriever

4 — Border collie

5 — Golden Retriever

6 — Hovawart

7 — Cão d’água espanhol

8 — Pastor de Shetland

9 — Cocker Spaniel Inglês

10 — Pastor Australiano

Raças que aparecem no fim da lista

O professor Stanley Coren, autor do livro "A Inteligência dos Cães", no qual analisou 130 raças, considerou o Galgo Afegão como o menos inteligente entre todas as avaliadas.

A raça tem dificuldade para aprender novos comandos: um treinador precisaria repetir mais de 80 vezes uma instrução até que o cão a assimilasse. Além disso, o Afegão responde ao primeiro comando em menos de 25% das ocasiões.

Outras raças frequentemente mencionadas como pouco inteligentes incluem Basenji, Bulldog, Chow Chow e Pequinês, além de cães de caça como Bloodhound, Beagle e Basset Hound.

Por que alguns cães parecem “desobedientes”?

Mesmo com classificações formais, não obedecer imediatamente a um comando não significa que o cão tenha pouca inteligência.

Raças de caça, por exemplo, se guiam muito mais pelos instintos. Por terem um olfato extremamente sensível, são constantemente atraídas por cheiros ao redor, o que faz com que ignorem comandos para seguir o faro.

Em muitos casos, os chamados “cães burros” são, na verdade, animais naturalmente mais independentes, menos voltados à obediência e com forte impulso exploratório, o que não os torna menos capazes.

