É simples assim? Beber água antes das refeições ajuda a perder peso, diz estudo

Pesquisa internacional aponta que um gesto simples reduz o consumo de calorias

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 20:00

Estratégia testada em laboratório mostrou efeito real no emagrecimento em 12 semanas Crédito: Freepik

Um hábito tão comum que passa despercebido pode estar influenciando diretamente o seu processo de emagrecimento. A descoberta vem de um estudo realizado nos Estados Unidos, na Virginia Tech.

O trabalho científico acompanhou adultos durante três meses e analisou o efeito da água antes das refeições.

O estudo “Water Consumption Increases Weight Loss During a Hypocaloric Diet Intervention in Middle-aged and Older Adults” revelou que o emagrecimento foi maior quando a água entrou na rotina no momento certo

A mudança feita antes de cada refeição

Os participantes seguiram uma dieta de baixa caloria por 12 semanas. Parte deles passou a consumir 500 ml de água cerca de meia hora antes das três principais refeições do dia.

O grupo que manteve apenas a dieta também perdeu peso, mas em ritmo mais lento do que aquele que adotou o consumo prévio de água.

Ao final do período, a diferença média foi de cerca de 2 quilos a mais eliminados por quem bebeu água antes de comer.

Menos fome, menos comida, menos calorias

Nos testes feitos em laboratório, os voluntários relataram menos fome após beber água antes das refeições.

Como consequência, acabaram se servindo de porções menores e consumiram menos calorias de forma natural.

Esse efeito ajudou a reduzir a densidade energética da alimentação ao longo das semanas.

Ganhos que vão além da estética

A pesquisa da Virginia Tech também identificou queda na pressão arterial, na gordura corporal e na circunferência abdominal.

Outro ponto foi a melhora da hidratação geral, já que boa parte dos participantes bebia menos água do que o ideal.

Os pesquisadores destacam que o hábito potencializa os efeitos da dieta, mas não substitui uma alimentação equilibrada.

Um esforço mínimo para um retorno constante

A orientação usada foi direta: cerca de dois copos grandes de água meia hora antes de cada refeição principal.

Sem custos, sem intervenções médicas e sem mudanças radicais no cardápio.