Ela comprou um vaso 'qualquer' em brechó e descobriu depois que era uma arte de mais de R$ 800 mil

Ela sempre sonhou em achar um “tesouro de brechó” e conseguiu

Agência Correio

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:00

Como um vaso de brechó virou uma obra de arte de mais de 800 mil reais Crédito: Pexels

Para Jessica Vincent, encontrar um vaso raro por 5,90 dólares em um brechó foi a concretização de um sonho acalentado por anos de busca em lojas de segunda mão e vendas de garagem. O vaso colorido de vidro Murano provou ser uma raridade histórica.

Inspirada pelo programa da PBS "Antiques Roadshow", Vincent sempre teve a esperança de fazer uma descoberta de nível "loteria". O item, da série Pennellate, desenhada por Carlo Scarpa, superou todas as expectativas no leilão de dezembro.

A peça foi vendida por 107.100 dólares, cerca de 840 mil reais. O dinheiro agora possibilitará que ela realize melhorias essenciais em sua propriedade recém-adquirida.

O bom olho que reconhece a arte perdida

Vincent, que visita lojas de usados algumas vezes por semana com seu parceiro, afirmou: "Eu sempre senti que tinha um bom olho". Sua paixão por antiguidades vinha de anos de pesquisa ao lado de sua mãe.

Ao se deparar com o vaso na loja Goodwill em uma tarde de junho, depois de treinar cavalos, a peça parecia pesada em suas mãos. Ela notou que as cores rodopiantes não eram pintadas, mas vinham do próprio material de vidro, e a execução era muito delicada.

Laura Faison, porta-voz da Goodwill, disse que o vaso provavelmente ficou na prateleira por apenas alguns dias, devido à sua qualidade e ao rápido fluxo de produtos. Cada loja da rede recebe uma média de 2.000 peças novas diariamente.

O reconhecimento dos especialistas em vidro veneziano

Após a publicação de fotos em grupos de mídia social, Vincent foi aconselhada a procurar Richard Wright, presidente da Wright Auction House em Chicago. A reação dele foi imediata: "No minuto em que vi o e-mail dela, soube o que era e quão raro era".

O vaso pertencia à coleção Pennellate, feita em 1942, e é um dos poucos exemplares conhecidos. Sua criação envolvia a adição de vidro opaco colorido enquanto a peça era soprada, uma técnica complexa desenvolvida pelo mestre Scarpa.

Para atestar a autenticidade antes do leilão, Wright despachou dois especialistas em vidro italiano à Virgínia. Vincent lembrou-se da expressão de surpresa nos rostos deles, dizendo que era "incrível" ter especialistas felizes com seu pequeno vaso de loja de usados.

O alívio financeiro e a nova responsabilidade

O vaso foi leiloado para um colecionador europeu que manteve o anonimato. A sorte de Vincent foi dobrada, pois a peça estava em "condição perfeita", o que é um fator crucial de valorização para itens históricos frágeis.

Com dinheiro que receberá, Vincent planeja instalar o sistema HVAC em uma antiga fazenda que adquiriu. Ela descreveu o lucro como "realmente bom para ter um pequeno fôlego", já que não é financeiramente independente.