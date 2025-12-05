Acesse sua conta
Ela comprou um vaso 'qualquer' em brechó e descobriu depois que era uma arte de mais de R$ 800 mil

Ela sempre sonhou em achar um “tesouro de brechó” e conseguiu

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 5 de dezembro de 2025 às 17:00

Como um vaso de brechó virou uma obra de arte de mais de 800 mil reais
Como um vaso de brechó virou uma obra de arte de mais de 800 mil reais Crédito: Pexels

Para Jessica Vincent, encontrar um vaso raro por 5,90 dólares em um brechó foi a concretização de um sonho acalentado por anos de busca em lojas de segunda mão e vendas de garagem. O vaso colorido de vidro Murano provou ser uma raridade histórica.

Inspirada pelo programa da PBS "Antiques Roadshow", Vincent sempre teve a esperança de fazer uma descoberta de nível "loteria". O item, da série Pennellate, desenhada por Carlo Scarpa, superou todas as expectativas no leilão de dezembro.

Vasos da série Pennellate

Vasos da série Pennellate por Reprodução
Vasos da série Pennellate por Reprodução
Vasos da série Pennellate por Reprodução
1 de 3
Vasos da série Pennellate por Reprodução

A peça foi vendida por 107.100 dólares, cerca de 840 mil reais. O dinheiro agora possibilitará que ela realize melhorias essenciais em sua propriedade recém-adquirida.

O bom olho que reconhece a arte perdida

Vincent, que visita lojas de usados algumas vezes por semana com seu parceiro, afirmou: "Eu sempre senti que tinha um bom olho". Sua paixão por antiguidades vinha de anos de pesquisa ao lado de sua mãe.

Ao se deparar com o vaso na loja Goodwill em uma tarde de junho, depois de treinar cavalos, a peça parecia pesada em suas mãos. Ela notou que as cores rodopiantes não eram pintadas, mas vinham do próprio material de vidro, e a execução era muito delicada.

Laura Faison, porta-voz da Goodwill, disse que o vaso provavelmente ficou na prateleira por apenas alguns dias, devido à sua qualidade e ao rápido fluxo de produtos. Cada loja da rede recebe uma média de 2.000 peças novas diariamente.

O reconhecimento dos especialistas em vidro veneziano

Após a publicação de fotos em grupos de mídia social, Vincent foi aconselhada a procurar Richard Wright, presidente da Wright Auction House em Chicago. A reação dele foi imediata: "No minuto em que vi o e-mail dela, soube o que era e quão raro era".

O vaso pertencia à coleção Pennellate, feita em 1942, e é um dos poucos exemplares conhecidos. Sua criação envolvia a adição de vidro opaco colorido enquanto a peça era soprada, uma técnica complexa desenvolvida pelo mestre Scarpa.

Para atestar a autenticidade antes do leilão, Wright despachou dois especialistas em vidro italiano à Virgínia. Vincent lembrou-se da expressão de surpresa nos rostos deles, dizendo que era "incrível" ter especialistas felizes com seu pequeno vaso de loja de usados.

O alívio financeiro e a nova responsabilidade

O vaso foi leiloado para um colecionador europeu que manteve o anonimato. A sorte de Vincent foi dobrada, pois a peça estava em "condição perfeita", o que é um fator crucial de valorização para itens históricos frágeis.

Com dinheiro que receberá, Vincent planeja instalar o sistema HVAC em uma antiga fazenda que adquiriu. Ela descreveu o lucro como "realmente bom para ter um pequeno fôlego", já que não é financeiramente independente.

Vincent também sentiu um peso de responsabilidade ao descobrir o valor do vaso. "Também me deixaria super nervosa tê-lo na minha casa", disse ela, preferindo que a peça espetacular encontre um lar adequado, talvez em um museu.

