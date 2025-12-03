SAÚDE

Óleo de magnésio funciona mesmo para ter uma boa noite de sono e músculos flexíveis?

Tendência no TikTok levanta dúvidas sobre a verdadeira eficácia do óleo de magnésio na pele

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:00

Segundo especialista, o magnésio só entra no sangue quando é ingerido Crédito: Freepik

O magnésio é responsável por mais de 300 reações bioquímicas no corpo, auxiliando na função muscular, na manutenção da saúde óssea e cardíaca, na regulação do sono e até na pressão arterial.

No TikTok, muitos usuários garantem que esfregar óleo de magnésio nos pés antes de dormir transforma a qualidade do sono. Eles descrevem noites tranquilas, sem tantas interrupções, e uma sensação de renovação ao acordar

Outros usuários afirmam também que o óleo melhora a função muscular, promove relaxamento, estimula o metabolismo e até reforça o sistema imunológico. Mas será que o magnésio pode ser absorvido pela pele?

O que diz a ciência

O fisiologista Jeroen de Baaij, do Centro Médico da Universidade Radboud (Holanda), afirma que nada disso se sustenta.

Segundo ele, “não há evidências de que a pele consiga absorver magnésio de forma eficaz”.

Em artigo publicado no site da Radboud, o especialista também afirma que, na verdade, a função da pele é “impedir a entrada de substâncias nocivas e, ao mesmo tempo, garantir que o corpo não perca nutrientes benéficos”.

E a pele das axilas?

Nas redes, usuários também aplicam o óleo nas axilas acreditando que as glândulas sudoríparas facilitam a absorção.

De Baaij comenta que “parece que eles estão visando especificamente áreas com muitas glândulas sudoríparas”. Em seguida, frisa que “também não há evidências de que o magnésio seja absorvido pela corrente sanguínea através dessas regiões”.

Presentes na pele, as glândulas sudoríparas só são responsáveis pela regulação da temperatura corporal (por meio do suor), da eliminação de substâncias tóxicas e da proteção da pele. Ou seja, não é função dela acelerar a absorção de produtos.

Apenas o consumo funciona

Alguns fisioterapeutas atribuem benefícios ao óleo de magnésio, mas no artigo da Radboud, De Baaij aponta outro fator.

Ele explica que a sensação de alívio vem da massagem e não do magnésio aplicado na pele, pois o composto não chega à circulação.