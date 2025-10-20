Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

É falta de magnésio: conheça os sintomas silenciosos que seu corpo dá para pedir ajuda

Saiba como identificar e tratar a falta de magnésio antes que afete sua saúde

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:00

Cãibras, insônia e formigamento podem ser sinais de deficiência do mineral
Cãibras, insônia e formigamento podem ser sinais de deficiência do mineral Crédito: Freepik

O magnésio é essencial para o bom funcionamento do corpo, mas muitas pessoas sofrem com a deficiência desse mineral sem perceber. Cansaço constante, cãibras e até insônia podem ser alertas silenciosos de que algo está errado.

A falta de magnésio pode causar desde espasmos musculares até problemas cardíacos. Segundo especialistas, o magnésio participa de mais de 300 reações químicas no organismo. Quando está em falta, o corpo dá sinais claros de desequilíbrio, e reconhecê-los a tempo pode evitar complicações mais sérias.

Falta de magnésio e vitaminas - o efeito no corpo da falta desse mineral

Falta de magnésio pode causar desde espasmos musculares até problemas cardíacos por Shutterstock
A suplementação de magnésio deve ser orientada por um profissional de saúde (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock) por Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock
A deficiência de magnésio pode prejudicar a qualidade do sono (Imagem: MAYA LAB | Shutterstock) por Imagem: MAYA LAB | Shutterstock
O maxixe é uma excelente fonte de cálcio e magnésio (Imagem: Nathalia F.G | Shutterstock) por Imagem: Nathalia F.G | Shutterstock
O espinafre é fonte de magnésio, que ajuda a reduzir a tensão durante a TPM (Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock) por Imagem: Brent Hofacker | Shutterstock
A banana é rica em potássio e magnésio, que ajudam a relaxar o corpo (Imagem: ImagensstockBR | Shutterstock) por
Quando utilizado da maneira correta, o magnésio favorece a saúde (Imagem: fizkes | Shutterstock) por
O magnésio é um aliado para uma vida mais saudável e equilibrada (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock) por
Incômodos intestinais podem ser aliviados com o magnésio (Imagem: New Africa | Shutterstock) por
O magnésio é o quarto mineral mais presente em nosso organismo e, suplementado, traz grandes benefícios (Imagem: Carey Jaman | Shutterstock) por
1 de 10
Falta de magnésio pode causar desde espasmos musculares até problemas cardíacos por Shutterstock

Por que o magnésio é tão importante

O magnésio atua em funções vitais, como a produção de energia e o controle da pressão arterial. A carência do mineral, chamada de hipomagnesemia, surge quando os níveis no sangue ficam abaixo do ideal, segundo o portal especializado Medline Plus.

A deficiência pode ter diversas causas: consumo excessivo de álcool, diarreia crônica, suor em excesso, má absorção de nutrientes e até queimaduras em grandes áreas do corpo. Cada um desses fatores interfere diretamente na absorção do mineral.

Com isso, sintomas aparentemente simples, como cãibras noturnas ou sensação de fadiga constante, podem esconder uma deficiência nutricional importante,  e o corpo tenta avisar antes que os efeitos se agravem.

Sinais que o corpo dá quando há falta de magnésio

Um dos primeiros sinais de alerta é o aparecimento frequente de espasmos ou cãibras, principalmente nas pernas. Essa contração involuntária dos músculos ocorre porque o magnésio ajuda na transmissão nervosa e na função muscular adequada.

Leia mais

Imagem - Veja a importância do magnésio para a qualidade do sono

Veja a importância do magnésio para a qualidade do sono

Imagem - Magnésio: saiba por que ele não pode faltar no seu prato

Magnésio: saiba por que ele não pode faltar no seu prato

Imagem - 5 receitas com alimentos ricos em magnésio

5 receitas com alimentos ricos em magnésio

A dificuldade para dormir também é um indício comum. O mineral tem papel importante na regulação do sono, e sua deficiência pode causar insônia, sono leve e, consequentemente, sensação de cansaço prolongado durante o dia.

Outro sintoma típico é o formigamento nas mãos e nos pés, que muitas vezes vem acompanhado de fraqueza muscular. Caso esses sinais se tornem recorrentes, o ideal é procurar um médico para investigar e iniciar o tratamento adequado.

Riscos da deficiência prolongada e como prevenir

A falta de magnésio, quando prolongada, pode desencadear problemas cardiovasculares, distúrbios metabólicos e até aumento do estresse e da ansiedade. A reposição, portanto, deve ser feita de forma orientada e segura.

Segundo o National Institutes of Health, dos EUA, alimentos como leite, iogurte, cereais integrais, sementes, abacate e espinafre são boas fontes do mineral e ajudam a manter os níveis adequados no organismo.

Incluir esses alimentos na rotina e manter uma dieta equilibrada é a melhor forma de prevenir a deficiência. E, diante de sintomas persistentes, buscar orientação médica é essencial para evitar complicações futuras.

Mais recentes

Imagem - Lucas Lima comemora 43 anos com Sandy e novo namorado em festa cheia de amigos

Lucas Lima comemora 43 anos com Sandy e novo namorado em festa cheia de amigos
Imagem - Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne posta fotos nua: 'Pode ou é tarde demais?'

Esposa de Caetano Veloso, Paula Lavigne posta fotos nua: 'Pode ou é tarde demais?'
Imagem - Psirico leva multidão às ruas de Salvador em Arrastão na Liberdade

Psirico leva multidão às ruas de Salvador em Arrastão na Liberdade

MAIS LIDAS

Imagem - Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo
01

Anjo da Guarda desta segunda (20 de outubro): 3 signos não escaparão do passado e viverão paixões que vão pegar fogo

Imagem - Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil
02

Prefeitura abre concurso público para vagas imediatas com salários de até R$ 20 mil

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil
03

Prefeitura abre concurso público com 260 vagas e salários de até R$ 5,1 mil

Imagem - Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela
04

Policial é suspeito de fazer sexo com cinco detentos dentro de cela