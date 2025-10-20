SAÚDE

É falta de magnésio: conheça os sintomas silenciosos que seu corpo dá para pedir ajuda

Saiba como identificar e tratar a falta de magnésio antes que afete sua saúde

Agência Correio

Publicado em 20 de outubro de 2025 às 09:00

Cãibras, insônia e formigamento podem ser sinais de deficiência do mineral Crédito: Freepik

O magnésio é essencial para o bom funcionamento do corpo, mas muitas pessoas sofrem com a deficiência desse mineral sem perceber. Cansaço constante, cãibras e até insônia podem ser alertas silenciosos de que algo está errado.

A falta de magnésio pode causar desde espasmos musculares até problemas cardíacos. Segundo especialistas, o magnésio participa de mais de 300 reações químicas no organismo. Quando está em falta, o corpo dá sinais claros de desequilíbrio, e reconhecê-los a tempo pode evitar complicações mais sérias.

Falta de magnésio e vitaminas - o efeito no corpo da falta desse mineral 1 de 10

Por que o magnésio é tão importante

O magnésio atua em funções vitais, como a produção de energia e o controle da pressão arterial. A carência do mineral, chamada de hipomagnesemia, surge quando os níveis no sangue ficam abaixo do ideal, segundo o portal especializado Medline Plus.

A deficiência pode ter diversas causas: consumo excessivo de álcool, diarreia crônica, suor em excesso, má absorção de nutrientes e até queimaduras em grandes áreas do corpo. Cada um desses fatores interfere diretamente na absorção do mineral.

Com isso, sintomas aparentemente simples, como cãibras noturnas ou sensação de fadiga constante, podem esconder uma deficiência nutricional importante, e o corpo tenta avisar antes que os efeitos se agravem.

Sinais que o corpo dá quando há falta de magnésio

Um dos primeiros sinais de alerta é o aparecimento frequente de espasmos ou cãibras, principalmente nas pernas. Essa contração involuntária dos músculos ocorre porque o magnésio ajuda na transmissão nervosa e na função muscular adequada.

A dificuldade para dormir também é um indício comum. O mineral tem papel importante na regulação do sono, e sua deficiência pode causar insônia, sono leve e, consequentemente, sensação de cansaço prolongado durante o dia.

Outro sintoma típico é o formigamento nas mãos e nos pés, que muitas vezes vem acompanhado de fraqueza muscular. Caso esses sinais se tornem recorrentes, o ideal é procurar um médico para investigar e iniciar o tratamento adequado.

Riscos da deficiência prolongada e como prevenir

A falta de magnésio, quando prolongada, pode desencadear problemas cardiovasculares, distúrbios metabólicos e até aumento do estresse e da ansiedade. A reposição, portanto, deve ser feita de forma orientada e segura.

Segundo o National Institutes of Health, dos EUA, alimentos como leite, iogurte, cereais integrais, sementes, abacate e espinafre são boas fontes do mineral e ajudam a manter os níveis adequados no organismo.