NOVELA DAS 6

Sandra arma novo golpe, mas Dita vira o jogo em momento decisivo de 'Êta Mundo Melhor!' desta quarta (3)

Novela de Walcyr Carrasco e Mauro Wilson, com direção de Amora Mautner

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:56

Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta mundo melhor!" Crédito: Globo/Reprodução

Esta quarta-feira (03) promete fortes emoções em 'Êta Mundo Melhor!'. Se você achou que Sandra já tinha ido longe demais, prepare-se: ela volta a colocar Candinho em perigo, mas encontra um obstáculo que não esperava. Dita surge no momento exato e impede que a vilã avance ainda mais no seu plano sombrio.

Depois da confusão, quem também entra em cena é Ernesto, que confronta Lúcio e barra de vez a gravação clandestina do disco de Dita. O músico mostra que não vai permitir que ninguém use o talento da jovem para interesses duvidosos.

Enquanto isso, Zulma tenta se aproximar de Candinho pedindo para visitá-lo, mas Dita já está um passo à frente: ela promete desmascarar a falsa gravidez da rival. A disputa entre as duas deve ganhar novos capítulos, especialmente agora que Zulma decide ameaçar Sandra, criando uma aliança improvável movida pelo medo.

No amor, Estela vive um dilema sincero sobre seus sentimentos por Celso e tenta entender se está pronta para assumir o que sente. Já no dancing, Maria Divina brilha em sua estreia, o que deixa Francine visivelmente incomodada com o sucesso repentino da nova estrela.

Novela das 18h, Êta Mundo Melhor!: veja os personagens 1 de 35

Cunegundes parte em viagem e exige que Zé dos Porcos mantenha sigilo absoluto sobre o dinheiro dela e esse segredo pode render confusão nos próximos capítulos.

E tem mais: Lauro e Tobias surpreendem Sônia ao sugerir viverem como uma família com o bebê dela, iniciando um novo conflito emocional. Para fechar o capítulo, Túlio fica intrigado ao ouvir Dita comentar que uma "enfermeira loira" esteve no quarto de Candinho. Quem seria?