Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ivete Sangalo abre a casa para fã e emociona família de menina com síndrome rara: 'Nasci para ser mãe'

A história começou com uma notificação no Instagram e terminou em um encontro íntimo na casa da cantora

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:24

Ivete Sangalo surpreende seguidora que tem filha com síndrome rara
Ivete Sangalo surpreende seguidora que tem filha com síndrome rara Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que parecia ser apenas mais um dia comum virou um daqueles momentos que mudam a vida. Foi assim que a jornalista e ativista Maria Karina descreveu a surpresa de descobrir que ninguém menos que Ivete Sangalo havia começado a segui-la no Instagram. No início, ela achou que fosse engano. Mas o que veio depois mostrou que a cantora realmente queria criar um laço e conseguiu.

Karina é mãe de Antonia, uma menina com Síndrome de Langer-Giedion, uma condição genética rara que traz desafios cognitivos e motores, além do autismo. Nas redes, ela compartilha sua rotina, sua luta por inclusão e o amor pela filha. E foi justamente essa sinceridade que chamou a atenção de Ivete.

"Eu estava na academia quando vi a notificação. Fiquei sem acreditar. Depois, ela repostou um vídeo meu e deixou uma mensagem tão carinhosa que eu fiquei paralisada", contou. Ivete escreveu que se emocionava com a força de Maria e com a doçura de Antonia.

Leia mais

Imagem - BBB 26 promete! Tadeu Schmidt solta spoiler e diz que lista de Camarotes e Veteranos é 'impossível de criticar'

BBB 26 promete! Tadeu Schmidt solta spoiler e diz que lista de Camarotes e Veteranos é 'impossível de criticar'

Imagem - Seu signo está na lista? Energia desta quarta abre diálogos e desperta paixões (3 de dezembro)

Seu signo está na lista? Energia desta quarta abre diálogos e desperta paixões (3 de dezembro)

Imagem - Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Djavan em Salvador: venda de ingressos para o público geral já começou; veja como comprar

Meses mais tarde, o vínculo cresceu de forma inesperada. A cantora ligou por vídeo para contar que, durante uma viagem aos Estados Unidos, havia encontrado o porquinho de brinquedo preferido de Antonia, aquele que já não existia mais no Brasil. O brinquedo, essencial para o bem-estar da menina, chegou em uma caixa cheia de versões novas, enviadas pela própria Ivete.

Daquela troca cheia de afeto nasceu uma amizade verdadeira. "O amor que ela direcionou à minha filha se estendeu para todos nós", relatou a jornalista. A conexão ficou tão forte que Ivete fez um convite especial: queria receber a família em sua casa, em Salvador.

E assim foi. Ao chegar à casa da artista, Maria viu Ivete abrindo espaço, tempo e coração. A cantora fez questão de apresentar suas filhas e até preparou um momento de acolhimento para Antonia, enchendo a banheira do seu quarto para que a menina pudesse se regular com a água, algo que a acalma.

Ivete Sangalo surpreende seguidora que tem filha com síndrome rara

Ivete Sangalo surpreende seguidora que tem filha com síndrome rara por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo abre a casa para fã e emociona família de menina com síndrome rara por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo abre a casa para fã e emociona família de menina com síndrome rara por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo abre a casa para fã e emociona família de menina com síndrome rara por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo abre a casa para fã e emociona família de menina com síndrome rara por Reprodução/Redes Sociais
Ivete Sangalo abre a casa para fã e emociona família de menina com síndrome rara por Reprodução/Redes Sociais
1 de 6
Ivete Sangalo surpreende seguidora que tem filha com síndrome rara por Reprodução/Redes Sociais

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Atriz de Hollywood é clicada em passeio com ex de Ivete Sangalo

Com Ivete Sangalo, Osba realiza concerto beneficente em prol do Martagão Gesteira neste mês

Internautas lembram constrangimento recente de Ivete Sangalo com pergunta sobre Daniel Cady

De Luciano Huck a empresários: relembre os amores de Ivete Sangalo

Separação de Ivete Sangalo reacende teoria da 'maldição do clipe'; veja quem faz parte da lista

Foi nesse instante íntimo que Ivete, ainda rouca após um show de mais de seis horas, sussurrou uma frase que emocionou a ativista: "Nasci para ser mãe. Sou cantora por acaso."

A generosidade continuou durante toda a visita. Em um vídeo compartilhado por Maria, Ivete aparece dando comida para Antonia, uma cena rara, já que a menina só costuma aceitar quando os próprios pais oferecem. A cantora também deixou um comentário afetuoso no post:

"Onde há amor haverá sempre luz. Antônia é amor e luz, tudo ao mesmo tempo, agora."

Para Maria, o encontro apenas confirmou algo que ela já desconfiava: Ivete é grande não só no palco, mas na vida. "Ela é imensa. Sem afetação, sem vaidade. É o tipo de pessoa que te inspira a fazer do mundo um lugar melhor", concluiu.

Leia mais

Imagem - Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Cardápio da semana: 5 receitas leves e saudáveis para almoço e jantar

Imagem - Dadinho de tapioca: 3 receitas rápidas para fazer em casa

Dadinho de tapioca: 3 receitas rápidas para fazer em casa

Imagem - Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

Alimentos contra o AVC: veja o que comer para prevenir a doença

Tags:

Ivete Sangalo

Mais recentes

Imagem - Cantora Joelma é apalpada por fã durante show e reage; veja vídeo

Cantora Joelma é apalpada por fã durante show e reage; veja vídeo
Imagem - Seu signo está na lista? Energia desta quarta abre diálogos e desperta paixões (3 de dezembro)

Seu signo está na lista? Energia desta quarta abre diálogos e desperta paixões (3 de dezembro)
Imagem - Cantora conhecida como ‘Rainha do Tecno Brega’ é encontrada morta em casa

Cantora conhecida como ‘Rainha do Tecno Brega’ é encontrada morta em casa

MAIS LIDAS

Imagem - Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona
01

Adolescentes vão poder treinar de graça na Smart Fit durante as férias; veja como funciona

Imagem - Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor
02

Governo volta atrás e reduz projeção do salário mínimo de 2026; veja valor

Imagem - 'Fila pior que o INSS': venda de ingressos para show do Guns N' Roses em Salvador tem confusão e espera longa
03

'Fila pior que o INSS': venda de ingressos para show do Guns N' Roses em Salvador tem confusão e espera longa

Imagem - Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil
04

Após queda do IPTV, operação tira ‘gatonet’, sites e apps piratas do ar no Brasil