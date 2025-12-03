FAMOSOS

Ivete Sangalo abre a casa para fã e emociona família de menina com síndrome rara: 'Nasci para ser mãe'

A história começou com uma notificação no Instagram e terminou em um encontro íntimo na casa da cantora

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:24

Ivete Sangalo surpreende seguidora que tem filha com síndrome rara Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O que parecia ser apenas mais um dia comum virou um daqueles momentos que mudam a vida. Foi assim que a jornalista e ativista Maria Karina descreveu a surpresa de descobrir que ninguém menos que Ivete Sangalo havia começado a segui-la no Instagram. No início, ela achou que fosse engano. Mas o que veio depois mostrou que a cantora realmente queria criar um laço e conseguiu.

Karina é mãe de Antonia, uma menina com Síndrome de Langer-Giedion, uma condição genética rara que traz desafios cognitivos e motores, além do autismo. Nas redes, ela compartilha sua rotina, sua luta por inclusão e o amor pela filha. E foi justamente essa sinceridade que chamou a atenção de Ivete.

"Eu estava na academia quando vi a notificação. Fiquei sem acreditar. Depois, ela repostou um vídeo meu e deixou uma mensagem tão carinhosa que eu fiquei paralisada", contou. Ivete escreveu que se emocionava com a força de Maria e com a doçura de Antonia.

Meses mais tarde, o vínculo cresceu de forma inesperada. A cantora ligou por vídeo para contar que, durante uma viagem aos Estados Unidos, havia encontrado o porquinho de brinquedo preferido de Antonia, aquele que já não existia mais no Brasil. O brinquedo, essencial para o bem-estar da menina, chegou em uma caixa cheia de versões novas, enviadas pela própria Ivete.

Daquela troca cheia de afeto nasceu uma amizade verdadeira. "O amor que ela direcionou à minha filha se estendeu para todos nós", relatou a jornalista. A conexão ficou tão forte que Ivete fez um convite especial: queria receber a família em sua casa, em Salvador.

E assim foi. Ao chegar à casa da artista, Maria viu Ivete abrindo espaço, tempo e coração. A cantora fez questão de apresentar suas filhas e até preparou um momento de acolhimento para Antonia, enchendo a banheira do seu quarto para que a menina pudesse se regular com a água, algo que a acalma.

Foi nesse instante íntimo que Ivete, ainda rouca após um show de mais de seis horas, sussurrou uma frase que emocionou a ativista: "Nasci para ser mãe. Sou cantora por acaso."

A generosidade continuou durante toda a visita. Em um vídeo compartilhado por Maria, Ivete aparece dando comida para Antonia, uma cena rara, já que a menina só costuma aceitar quando os próprios pais oferecem. A cantora também deixou um comentário afetuoso no post:

"Onde há amor haverá sempre luz. Antônia é amor e luz, tudo ao mesmo tempo, agora."