Ivete Sangalo abre a casa para fã e emociona família de menina com síndrome rara: 'Nasci para ser mãe'

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Ana Beatriz Sousa
Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:24
O que parecia ser apenas mais um dia comum virou um daqueles momentos que mudam a vida. Foi assim que a jornalista e ativista Maria Karina descreveu a surpresa de descobrir que ninguém menos que Ivete Sangalo havia começado a segui-la no Instagram. No início, ela achou que fosse engano. Mas o que veio depois mostrou que a cantora realmente queria criar um laço e conseguiu.
Karina é mãe de Antonia, uma menina com Síndrome de Langer-Giedion, uma condição genética rara que traz desafios cognitivos e motores, além do autismo. Nas redes, ela compartilha sua rotina, sua luta por inclusão e o amor pela filha. E foi justamente essa sinceridade que chamou a atenção de Ivete.
"Eu estava na academia quando vi a notificação. Fiquei sem acreditar. Depois, ela repostou um vídeo meu e deixou uma mensagem tão carinhosa que eu fiquei paralisada", contou. Ivete escreveu que se emocionava com a força de Maria e com a doçura de Antonia.
Meses mais tarde, o vínculo cresceu de forma inesperada. A cantora ligou por vídeo para contar que, durante uma viagem aos Estados Unidos, havia encontrado o porquinho de brinquedo preferido de Antonia, aquele que já não existia mais no Brasil. O brinquedo, essencial para o bem-estar da menina, chegou em uma caixa cheia de versões novas, enviadas pela própria Ivete.
Daquela troca cheia de afeto nasceu uma amizade verdadeira. "O amor que ela direcionou à minha filha se estendeu para todos nós", relatou a jornalista. A conexão ficou tão forte que Ivete fez um convite especial: queria receber a família em sua casa, em Salvador.
E assim foi. Ao chegar à casa da artista, Maria viu Ivete abrindo espaço, tempo e coração. A cantora fez questão de apresentar suas filhas e até preparou um momento de acolhimento para Antonia, enchendo a banheira do seu quarto para que a menina pudesse se regular com a água, algo que a acalma.
Ivete Sangalo surpreende seguidora que tem filha com síndrome rara
Foi nesse instante íntimo que Ivete, ainda rouca após um show de mais de seis horas, sussurrou uma frase que emocionou a ativista: "Nasci para ser mãe. Sou cantora por acaso."
A generosidade continuou durante toda a visita. Em um vídeo compartilhado por Maria, Ivete aparece dando comida para Antonia, uma cena rara, já que a menina só costuma aceitar quando os próprios pais oferecem. A cantora também deixou um comentário afetuoso no post:
"Onde há amor haverá sempre luz. Antônia é amor e luz, tudo ao mesmo tempo, agora."
Para Maria, o encontro apenas confirmou algo que ela já desconfiava: Ivete é grande não só no palco, mas na vida. "Ela é imensa. Sem afetação, sem vaidade. É o tipo de pessoa que te inspira a fazer do mundo um lugar melhor", concluiu.