Internautas lembram constrangimento recente de Ivete Sangalo com pergunta sobre Daniel Cady

Cantora baiana já estaria separada do nutricionista quando foi questionada sobre casamento no Domingão com Huck

Elis Freire

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 22:18

Ivete Sangalo foi convidada do Domingão com Huck no último dia 16 Crédito: Reprodução

Foi aí que algumas pistas da desconexão do agora ex-casal foram resgatadas por internautas. A mais expressiva foi a entrevista recente de Veveta ao Domingão com Huck, que foi ar no último dia 16. Em um quadro que ganhou o nome de "Fala, mainha", alguns fãs da cantora apareceram no telão fazendo perguntas para a baiana. Uma das questões foi justamente sobre a intimidade com o nutricionista Daniel Cady.

Ao ouvir o questionamento, Ivete ficou nitidamente constrangida e evitou responder o rapaz. "Veveta, eu queria saber se na sua cama com o Daniel a coisa ainda esquenta", questionou o fã sobre a vida sexual no casamento. "Vocês estão falando de coisa séria atrás de fofoca. Vai cuidar da sua vida, homem! Vai deitar madeira sem desmatar!", disparou a artista.

