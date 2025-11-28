Internautas lembram constrangimento recente de Ivete Sangalo com pergunta sobre Daniel Cady

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Elis Freire
Publicado em 28 de novembro de 2025 às 22:18
Ivete Sangalo e Daniel Cady pegaram os fãs de surpresa nesta quinta-feira (27) ao comunicarem juntos que não são mais um casal, mas que continuam como uma "família". Segundo apuração de coluna de Erlan Bastos os dois famosos já haviam se separado há seis meses, mesmo só tendo comunicado ao público nesta semana a decisão de seguir caminhos diferentes.
Foi aí que algumas pistas da desconexão do agora ex-casal foram resgatadas por internautas. A mais expressiva foi a entrevista recente de Veveta ao Domingão com Huck, que foi ar no último dia 16. Em um quadro que ganhou o nome de "Fala, mainha", alguns fãs da cantora apareceram no telão fazendo perguntas para a baiana. Uma das questões foi justamente sobre a intimidade com o nutricionista Daniel Cady.
Ivete Sangalo & Daniel Cady
Ao ouvir o questionamento, Ivete ficou nitidamente constrangida e evitou responder o rapaz. "Veveta, eu queria saber se na sua cama com o Daniel a coisa ainda esquenta", questionou o fã sobre a vida sexual no casamento. "Vocês estão falando de coisa séria atrás de fofoca. Vai cuidar da sua vida, homem! Vai deitar madeira sem desmatar!", disparou a artista.
Ivete, de 53 anos, e Daniel, de 40, foram casados durante 17 anos. Apesar de discretos, eles eram um dos casais mais queridos entre os brasileiros. Os dois são pais de três filhos juntos: Marcelo, de 16 anos, e as gêmeas Marina e Helena, de 7 anos.