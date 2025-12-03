CONQUISTA

Influenciadora baiana Claudia Sousa comemora participação no Rancho do Maia: ‘Pronta e querendo’

Baiana, de 54 anos, viralizou nas redes sociais com conteúdos sobre sua rotina com o esposo, Seu Dantas

Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 17:12

Claudia Sousa Crédito: Reprodução | Instagram

“Seu Dantas hoje quer tomar mingau”. Quem circula pelas redes sociais, ou até mesmo no bairro de Fazenda Grande II, em Salvador, já deve ter ouvido esse bordão. A influenciadora baiana Claudia Sousa, de 54 anos, se tornou um ícone do Instagram, com a publicação de conteúdos sobre sua rotina com Belarmino Dantas, ou melhor, Seu Dantas, que faz diversas exigências quanto à culinária dentro de casa.

Nesta terça-feira (2) em uma publicação em parceria com o fotógrafo Romario Carva e a marca baiana Ateliê Mãe de Mãe, Claudia divulgou mais uma nova empreitada na vida. A influencer participará do reality criado por Carlinhos Maia, o Rancho do Maia.

“É oficial, minhas cebolinhas! Dona Claudia está no Rancho do Maia. Estou tão feliz, tão realizada. E como sempre, não poderia deixar de agradecer a vocês, que são os maiores responsáveis por tudo que está acontecendo. Muito obrigada por tanto carinho, por tanto amor e que vocês nunca se esqueçam que quem tem fé tem tudo. Estou apaixonada por essas fotos, e teve até Seu Dantas para vocês! Muito obrigada!”, escreveu na legenda da publicação.

Nas redes sociais, Claudia já fez diversas publicações sobre o Rancho. No primeiro dia em São Miguel dos Milagres, no Litoral Norte de Alagoas, Claudia foi definida como a líder da xepa. “Isso é um jogo e todos querem ganhar, né?! Vamos pra cima minhas cebolinhas, que Dona Claudia está pronta e querendo”, escreveu na publicação.

Em outro registro, através dos Stories do Instagram, Claudia aparece curtindo na primeira festa do Rancho do Maia, ao lado de Raquel Brito, irmã do ex-BBB Davi Brito, que também participa desta edição.