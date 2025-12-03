REALITY

BBB 26 promete! Tadeu Schmidt solta spoiler e diz que lista de Camarotes e Veteranos é 'impossível de criticar'

Durante o Mais Você, o apresentador adiantou detalhes do novo elenco

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 15:36

Tadeu Schmidt no Mais Você Crédito: Divulgação/TV Globo

Quem está ansioso para o BBB 26 já pode começar a criar expectativas e altas. Durante sua participação no Mais Você nesta quarta-feira (03), Tadeu Schmidt resolveu atiçar a curiosidade dos fãs do reality e entregou um spoiler daqueles sobre o elenco da próxima temporada.

Depois de ser provocado por Ana Maria Braga, o apresentador abriu o jogo sobre os dois grupos mais aguardados do programa: o Camarote e os Veteranos, que reúne ex-BBBs. E, segundo ele, a seleção está longe de ser tímida.

“Olha… é impossível alguém olhar a lista de Veteranos e Camarotes e achar fraca. Impossível. Pode me cobrar”, garantiu Tadeu, empolgado. Ele ainda reforçou que os nomes escolhidos são fortes: “A lista está extraordinária. Icônica. Todo mundo vai reagir: ‘Caramba, não acredito que essa pessoa vai voltar!’”

Mas as novidades não param por aí.

Público vai montar o grupo Pipoca

Tadeu anunciou também uma mudança inédita na dinâmica do programa: desta vez, todo o grupo Pipoca será escolhido pelo público antes mesmo da estreia do reality.

Renata Saldanha, campeã BBB 25 1 de 5

A seleção vai acontecer através de cinco Casas de Vidro espalhadas pelo Brasil, uma em cada região do país. Em cada estrutura, entrarão dois homens e duas mulheres, e o público decidirá um homem e uma mulher de cada casa para entrar oficialmente no BBB 26.