ASSÉDIO

Cantora Joelma é apalpada por fã durante show e reage; veja vídeo

Artista reclamou com fã após assédio

Felipe Sena

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 16:34

Cantora foi assediada por fã Crédito: Reprodução | Instagram

A cantora Joelma passou por uma situação desgradável durante apresentação em Belém (PA), nesta terça-feira (2).

Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, um fã da artista, que se encontra na frente do palco, apalpa a cantora enquanto ela anda. Em seguida, Joelma faz um semblante de quem não gostou do que ele fez, enquanto o homem grava a cena, sob reprovação da ex-vocalista da banda Calypso.

Contudo, na gravação não é possível ouvir exatamente o que a cantora diz, mas a expressão era de irritação. O fã, no entanto, aparentou indiferença diante da bronca.

Nas redes sociais, parte do público se revoltou com a situação. “Ah, mas eu meteria o microfone na cara dele!”, disse uma internauta. “Eu teria arremessado o celular na casa do c*ralho. Num instante ele pegava o beco dele”, comentou outra.