Revoltada, fã processa Joelma e pede indenização e retratação pública

Fernanda Varela

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14:31

A cantora Joelma enfrenta um processo movido por uma fã, Camila Sobral Pulise, devido ao cancelamento do cruzeiro “Isso é Calypso em Alto Mar”. A ação, iniciada este ano, cita Joelma, sua empresa J. Music e a organizadora do evento, Sun7Live, como réus.

A fã alegou que comprou uma cabine por R$ 4,7 mil e não recebeu reembolso após o cancelamento, solicitando indenizações que somam R$ 55 mil. Além disso, pediu que a cantora grave um DVD especial para os fãs prejudicados e que os réus se retratem publicamente.

A defesa de Joelma afirmou que a responsabilidade pelo cruzeiro era exclusiva da Sun7Live, destacando que a J. Music foi contratada apenas para realizar três shows no navio. Segundo os advogados, a organizadora não cumpriu o contrato nem pagou o cachê dos shows, levando à rescisão contratual. Joelma e sua empresa já enfrentaram processos semelhantes e foram absolvidas, com a condenação recaindo sobre a organizadora do evento.